АПЛ онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Челсі" проведе домашній матч проти "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" прийме "Вест Гем".
27-28 листопада відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
У центральному поєдинку туру 28 листопада на "Стамфорд Бридж" визначать сильнішого "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".
- Після 12 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (29 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (26). На третьому - "Ліверпуль" (25). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (23), п'ятий - "Арсенал" (20).
- Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 30 листопада - 2 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Субота, 27 листопада
|14:30
|АРСЕНАЛ
|-
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|-
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОРВІЧ
|-
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|-
|АСТОН ВІЛЛА
|19:30
|БРАЙТОН
|-
|ЛІДС
|Неділя, 28 листопада
|16:00
|БРЕНТФОРД
|-
|ЕВЕРТОН
|16:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|-
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|БЕРНЛІ
|-
|ТОТТЕНГЕМ
|18:30
|ЧЕЛСИ
|-
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД