АПЛ онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Челсі" проведе домашній матч проти "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" прийме "Вест Гем".

27-28 листопада відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру 28 листопада на "Стамфорд Бридж" визначать сильнішого "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".

Після 12 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (29 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (26). На третьому - "Ліверпуль" (25). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (23), п'ятий - "Арсенал" (20).

Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 30 листопада - 2 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 12 турів