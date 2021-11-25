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АПЛ онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

"Челсі" проведе домашній матч проти "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" прийме "Вест Гем".

27-28 листопада відбудуться матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру 28 листопада на "Стамфорд Бридж" визначать сильнішого "Челсі" і "Манчестер Юнайтед".

  • Після 12 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (29 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (26). На третьому - "Ліверпуль" (25). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (23), п'ятий - "Арсенал" (20).
  • Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 30 листопада - 2 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Субота, 27 листопада
14:30 АРСЕНАЛ   -   НЬЮКАСЛ
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   -   САУТГЕМПТОН
17:00 НОРВІЧ   -   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   -   АСТОН ВІЛЛА
19:30 БРАЙТОН   -   ЛІДС
Неділя, 28 листопада
16:00 БРЕНТФОРД   -   ЕВЕРТОН
16:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   -   ВЕСТ ГЕМ
16:00 БЕРНЛІ   -   ТОТТЕНГЕМ
18:30 ЧЕЛСИ   -   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 12 турів

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