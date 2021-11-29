АПЛ онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Челсі" проведе виїзний матч проти "Вотфорда", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал".
30 листопада - 2 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Новий тур розпочне поєдинок між двома аутсайдерами чемпіонату - "Ньюкаслом Юнайтед" та "Норвічем".
- Після 13 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (30 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (29). На третьому - "Ліверпуль" (28). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (23), п'ятий - "Арсенал" (23).
- Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 30 листопада - 2 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Вівторок, 30 листопада
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|-
|НОРВІЧ
|22:15
|ЛІДС
|-
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|Середа, 1 грудня
|21:30
|САУТГЕМПТОН
|-
|ЛЕСТЕР
|21:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|-
|БЕРНЛІ
|21:30
|ВОТФОРД
|-
|ЧЕЛСІ
|21:30
|ВЕСТ ГЕМ
|-
|БРАЙТОН
|22:15
|ЕВЕРТОН
|-
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:15
|АСТОН ВІЛЛА
|-
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Четвер, 2 грудня
|22:15
|ТОТТЕНГЕМ
|-
|БРЕНТФОРД
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|-
|АРСЕНАЛ