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АПЛ онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: результати матчів 14-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

"Челсі" проведе виїзний матч проти "Вотфорда", а "Манчестер Юнайтед" прийме "Арсенал".

30 листопада - 2 грудня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Новий тур розпочне поєдинок між двома аутсайдерами чемпіонату - "Ньюкаслом Юнайтед" та "Норвічем".

  • Після 13 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (30 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (29). На третьому - "Ліверпуль" (28). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (23), п'ятий - "Арсенал" (23).
  • Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 30 листопада - 2 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Вівторок, 30 листопада
21:30 НЬЮКАСЛ   -   НОРВІЧ
22:15 ЛІДС   -   КРІСТАЛ ПЕЛАС
Середа, 1 грудня
21:30 САУТГЕМПТОН   -   ЛЕСТЕР
21:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   -   БЕРНЛІ
21:30 ВОТФОРД   -   ЧЕЛСІ
21:30 ВЕСТ ГЕМ   -   БРАЙТОН
22:15 ЕВЕРТОН   -   ЛІВЕРПУЛЬ
22:15 АСТОН ВІЛЛА   -   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Четвер, 2 грудня
22:15 ТОТТЕНГЕМ   -   БРЕНТФОРД
22:15 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   -   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 13 турів

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