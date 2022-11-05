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АПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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162
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

"Арсенал" і Челсі" битимуться в дербі Лондона.

Від 5-го до 6 листопада відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У центральному поєдинку вікенду "Арсенал" українця Олександра Зінченка 6 листопада позмагається з "Челсі" в лондонському дербі. Того ж дня між собою зіграють "Тоттенгем" і "Ліверпуль".

А днем раніше "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Лестер".

  • Після 14-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 31 очко. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (29). На третьому місці – "Тоттенгем" (26). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (24).
  • Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 12 – 13 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Субота, 5 листопада
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЛІДС   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   БРЕНТФОРД
19:30 ЕВЕРТОН   _:_   ЛЕСТЕР
Неділя, 6 листопада
14:00 ЧЕЛСІ   _:_   АРСЕНАЛ
16:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 14 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
162
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