АПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" і Челсі" битимуться в дербі Лондона.
Від 5-го до 6 листопада відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
У центральному поєдинку вікенду "Арсенал" українця Олександра Зінченка 6 листопада позмагається з "Челсі" в лондонському дербі. Того ж дня між собою зіграють "Тоттенгем" і "Ліверпуль".
А днем раніше "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Лестер".
- Після 14-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 31 очко. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (29). На третьому місці – "Тоттенгем" (26). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (24).
- Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 12 – 13 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Субота, 5 листопада
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛІДС
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Неділя, 6 листопада
|14:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 14 туру
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