АПЛ онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Від 5-го до 6 листопада відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У центральному поєдинку вікенду "Арсенал" українця Олександра Зінченка 6 листопада позмагається з "Челсі" в лондонському дербі. Того ж дня між собою зіграють "Тоттенгем" і "Ліверпуль".

А днем раніше "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Лестер".

Після 14-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 31 очко. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (29). На третьому місці – "Тоттенгем" (26). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (24).

Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 12 – 13 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 14 туру

Фото: flashscore.ua

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