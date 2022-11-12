АПЛ онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Стежте за останніми поєдинками англійської Прем'єр-ліги перед чемпіонатом світу.

12 – 13 листопада відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у суботу протистоянням "Манчестер Сіті" і "Брентфорда".

Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає в гості до "Борнмута".

Своєю чергою, "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона".

Після 15-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 34 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (32). На третьому місці – "Ньюкасл" (27). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (26).

Поєдинки 17-го туру АПЛ відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі 26 – 28 грудня.

26 – 28 грудня. Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 15 туру

Фото: flashscore.ua

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