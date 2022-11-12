АПЛ онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Стежте за останніми поєдинками англійської Прем'єр-ліги перед чемпіонатом світу.
12 – 13 листопада відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у суботу протистоянням "Манчестер Сіті" і "Брентфорда".
Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає в гості до "Борнмута".
Своєю чергою, "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона".
- Після 15-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 34 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (32). На третьому місці – "Ньюкасл" (27). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (26).
- Поєдинки 17-го туру АПЛ відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі 26 – 28 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Субота, 12 листопада
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛІДС
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|21:45
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 13 листопада
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Таблиця АПЛ після 15 туру
Читайте також:
Серія А онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Італії з футболу
Бундесліга онлайн: результати матчів 15-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу