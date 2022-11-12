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АПЛ онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
62
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Стежте за останніми поєдинками англійської Прем'єр-ліги перед чемпіонатом світу.

12 – 13 листопада відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у суботу протистоянням "Манчестер Сіті" і "Брентфорда".

Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає в гості до "Борнмута".

Своєю чергою, "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Вулвергемптона".

  • Після 15-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 34 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (32). На третьому місці – "Ньюкасл" (27). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (26).
  • Поєдинки 17-го туру АПЛ відбудуться вже після Чемпіонату світу в Катарі 26 – 28 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Субота, 12 листопада
14:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 БОРНМУТ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛІДС
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЧЕЛСІ
21:45 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 13 листопада
16:00 БРАЙТОН   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 ФУЛГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 15 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
62
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