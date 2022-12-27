АПЛ онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

26 – 28 грудня тривають матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкрився він у понеділок протистоянням "Брентфорда" і "Тоттенгема". Підопічні Антоніо Конте розписали нічию з командою 18-річного українця Єгора Ярмолюка.

Того ж дня лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка переміг у дербі "Вест Гем".

У заключному матчі туру "Лідс" спробує перемогти "Манчестер Сіті".

Після 16-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 37 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (32). На третьому місці – "Ньюкасл" (30). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (29).

Поєдинки 18-го туру АПЛ відбудуться 30 грудня – 1 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 16 туру

Фото: flashscore.ua

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