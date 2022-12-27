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АПЛ онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
Перегляди
96
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

twitter.com/arsenal

"Арсенал" залишається недосяжним для суперників.

26 – 28 грудня тривають матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкрився він у понеділок протистоянням "Брентфорда" і "Тоттенгема". Підопічні Антоніо Конте розписали нічию з командою 18-річного українця Єгора Ярмолюка.

Того ж дня лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка переміг у дербі "Вест Гем".

У заключному матчі туру "Лідс" спробує перемогти "Манчестер Сіті".

  • Після 16-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 37 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (32). На третьому місці – "Ньюкасл" (30). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (29).
  • Поєдинки 18-го туру АПЛ відбудуться 30 грудня – 1 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Понеділок, 26 грудня
14:30 БРЕНТФОРД   2:2   ТОТТЕНГЕМ
17:00 САУТГЕМПТОН   1:3   БРАЙТОН
17:00 ЛЕСТЕР   0:3   НЬЮКАСЛ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   0:3   ФУЛГЕМ
17:00 ЕВЕРТОН   1:2   ВУЛВЕРГЕМПТОН
19:30 АСТОН ВІЛЛА   1:3   ЛІВЕРПУЛЬ
22:00 АРСЕНАЛ   3:1   ВЕСТ ГЕМ
Вівторок, 27 грудня
19:30 ЧЕЛСІ   _:_   БОРНМУТ
Середа, 28 грудня
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НОТТІНГЕМ
22:00 ЛІДС   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 16 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
96
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