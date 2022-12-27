АПЛ онлайн: результати матчів 17-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" залишається недосяжним для суперників.
26 – 28 грудня тривають матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Відкрився він у понеділок протистоянням "Брентфорда" і "Тоттенгема". Підопічні Антоніо Конте розписали нічию з командою 18-річного українця Єгора Ярмолюка.
Того ж дня лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка переміг у дербі "Вест Гем".
У заключному матчі туру "Лідс" спробує перемогти "Манчестер Сіті".
- Після 16-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 37 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (32). На третьому місці – "Ньюкасл" (30). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (29).
- Поєдинки 18-го туру АПЛ відбудуться 30 грудня – 1 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Понеділок, 26 грудня
|14:30
|БРЕНТФОРД
|2:2
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|1:3
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|0:3
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|0:3
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|1:2
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|1:3
|ЛІВЕРПУЛЬ
|22:00
|АРСЕНАЛ
|3:1
|ВЕСТ ГЕМ
|Вівторок, 27 грудня
|19:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БОРНМУТ
|Середа, 28 грудня
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|22:00
|ЛІДС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 16 туру
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