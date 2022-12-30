АПЛ онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Но Новий рік англійський футбол не залишить фанатів без цікавих поєдинків.

30 грудня – 1 січня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриєтся він поєдинком "Брентфорда" 18-річного українця Єгора Ярмолюка проти "Вест Гема".

Останній день 2022 року подарує уболівальникам протистояння чинного чемпіона, "Манчестер Сіті", з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

Того ж дня поточний лідер чемпіонату, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, зустрінеться з "Брайтоном", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Після 17-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 40 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (35). На третьому місці – "Ньюкасл" (33). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (30).

Поєдинки 19-го туру АПЛ відбудуться 2 – 5 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 17 туру

Фото: flashscore.ua

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