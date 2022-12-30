АПЛ онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Но Новий рік англійський футбол не залишить фанатів без цікавих поєдинків.
30 грудня – 1 січня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Відкриєтся він поєдинком "Брентфорда" 18-річного українця Єгора Ярмолюка проти "Вест Гема".
Останній день 2022 року подарує уболівальникам протистояння чинного чемпіона, "Манчестер Сіті", з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.
Того ж дня поточний лідер чемпіонату, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, зустрінеться з "Брайтоном", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
- Після 17-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 40 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (35). На третьому місці – "Ньюкасл" (33). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (30).
- Поєдинки 19-го туру АПЛ відбудуться 2 – 5 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|П'ятниця, 30 грудня
|21:45
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Субота, 31 грудня
|14:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 1 січня
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
Таблиця АПЛ після 17 туру
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