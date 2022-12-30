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АПЛ онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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141
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Но Новий рік англійський футбол не залишить фанатів без цікавих поєдинків.

30 грудня – 1 січня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриєтся він поєдинком "Брентфорда" 18-річного українця Єгора Ярмолюка проти "Вест Гема".

Останній день 2022 року подарує уболівальникам протистояння чинного чемпіона, "Манчестер Сіті", з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

Того ж дня поточний лідер чемпіонату, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, зустрінеться з "Брайтоном", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

  • Після 17-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 40 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (35). На третьому місці – "Ньюкасл" (33). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (30).
  • Поєдинки 19-го туру АПЛ відбудуться 2 – 5 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 30 грудня
21:45 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БРЕНТФОРД
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЛЕСТЕР
Субота, 31 грудня
14:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БОРНМУТ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛІДС
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 БРАЙТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 1 січня
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 НОТТІНГЕМ   _:_   ЧЕЛСІ

Таблиця АПЛ після 17 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
141
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