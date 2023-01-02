АПЛ онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Окрасою туру стане битва між "Челсі" та "Манчестер Сіті".

2 – 5 січня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у понеділок поєдинком "Брентфорда" 18-річного українця Єгора Ярмолюка проти "Ліверпуля".

У вівторок "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брайтон", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Того ж дня лідер чемпіонату, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, на власному полі поміряється силами з "Ньюкаслом", який сенсаційно перебуває в топ-3 АПЛ.

Завершиться тур у четвер протистоянням грандів англійського футболу – "Челсі" та "Манчестер Сіті".

Після 18-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 43 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (36). На третьому місці – "Ньюкасл" (34). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (32).

Поєдинки 20-го туру АПЛ відбудуться 13 – 15 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 18 туру

Фото: flashscore.ua

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