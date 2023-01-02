АПЛ онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Окрасою туру стане битва між "Челсі" та "Манчестер Сіті".
2 – 5 січня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у понеділок поєдинком "Брентфорда" 18-річного українця Єгора Ярмолюка проти "Ліверпуля".
У вівторок "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брайтон", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.
Того ж дня лідер чемпіонату, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, на власному полі поміряється силами з "Ньюкаслом", який сенсаційно перебуває в топ-3 АПЛ.
Завершиться тур у четвер протистоянням грандів англійського футболу – "Челсі" та "Манчестер Сіті".
- Після 18-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 43 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (36). На третьому місці – "Ньюкасл" (34). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (32).
- Поєдинки 20-го туру АПЛ відбудуться 13 – 15 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
|Понеділок, 2 січня
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Вівторок, 3 січня
|21:45
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|21:45
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|21:45
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ФУЛГЕМ
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БОРНМУТ
|Середа, 4 січня
|21:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|21:45
|ЛІДС
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Четвер, 5 січня
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 18 туру
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