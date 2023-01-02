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АПЛ онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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414
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Окрасою туру стане битва між "Челсі" та "Манчестер Сіті".

2 – 5 січня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у понеділок поєдинком "Брентфорда" 18-річного українця Єгора Ярмолюка проти "Ліверпуля".

У вівторок "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брайтон", який очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

Того ж дня лідер чемпіонату, лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, на власному полі поміряється силами з "Ньюкаслом", який сенсаційно перебуває в топ-3 АПЛ.

Завершиться тур у четвер протистоянням грандів англійського футболу – "Челсі" та "Манчестер Сіті".

  • Після 18-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 43 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (36). На третьому місці – "Ньюкасл" (34). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (32).
  • Поєдинки 20-го туру АПЛ відбудуться 13 – 15 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Понеділок, 2 січня
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Вівторок, 3 січня
21:45 АРСЕНАЛ   _:_   НЬЮКАСЛ
21:45 ЕВЕРТОН   _:_   БРАЙТОН
21:45 ЛЕСТЕР   _:_   ФУЛГЕМ
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БОРНМУТ
Середа, 4 січня
21:30 САУТГЕМПТОН   _:_   НОТТІНГЕМ
21:45 ЛІДС   _:_   ВЕСТ ГЕМ
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
22:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ТОТТЕНГЕМ
Четвер, 5 січня
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 18 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
414
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