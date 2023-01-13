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АПЛ онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
223
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Цього вікенду уболівальники зможуть побачити манчестерське дербі, а також битву Північного Лондона.

13 – 15 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Астон Віллою" та "Лідсом".

У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Саутгемптон". Цього ж дня буде зіграний один з двох центральних матчів туру – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" битиметься з "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у неділю ще одним яскравим дербі, тепер уже лондонським – "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Тоттенгема".

  • Після 19-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 44 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (39). На третьому місці – "Ньюкасл" (35). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (35).
  • Поєдинки 21-го туру АПЛ відбудуться 21 – 23 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
П'ятниця, 13 січня
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЛІДС
Субота, 14 січня
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ЛЕСТЕР
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   БОРНМУТ
Неділя, 15 січня
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ФУЛГЕМ
16:00 ЧЕЛСІ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 19 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
223
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