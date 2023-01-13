АПЛ онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Цього вікенду уболівальники зможуть побачити манчестерське дербі, а також битву Північного Лондона.

13 – 15 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Астон Віллою" та "Лідсом".

У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Саутгемптон". Цього ж дня буде зіграний один з двох центральних матчів туру – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" битиметься з "Манчестер Сіті".

Завершиться тур у неділю ще одним яскравим дербі, тепер уже лондонським – "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Тоттенгема".

Після 19-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 44 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (39). На третьому місці – "Ньюкасл" (35). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (35).

Поєдинки 21-го туру АПЛ відбудуться 21 – 23 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 19 туру

Фото: flashscore.ua

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