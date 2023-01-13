АПЛ онлайн: результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Цього вікенду уболівальники зможуть побачити манчестерське дербі, а також битву Північного Лондона.
13 – 15 січня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у п'ятницю поєдинком між "Астон Віллою" та "Лідсом".
У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Саутгемптон". Цього ж дня буде зіграний один з двох центральних матчів туру – "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" битиметься з "Манчестер Сіті".
Завершиться тур у неділю ще одним яскравим дербі, тепер уже лондонським – "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Тоттенгема".
- Після 19-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 44 очки. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (39). На третьому місці – "Ньюкасл" (35). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (35).
- Поєдинки 21-го туру АПЛ відбудуться 21 – 23 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
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|П'ятниця, 13 січня
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЛІДС
|Субота, 14 січня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БОРНМУТ
|Неділя, 15 січня
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|16:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 19 туру
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