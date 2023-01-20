АПЛ онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Мудрик може дебютувати за "Челсі" проти "Ліверпуля", а Зінченко та Ко битимуться з "Манчестер Юнайтед".

21 – 23 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він битвою між "Ліверпулем" і "Челсі". У цьому поєдинку за "синіх" може дебютувати український новачок Михайло Мудрик, який перейшов до лондонського клубу з донецького "Шахтаря".

Того ж дня, 21 січня, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграє проти свого прямого конкурента в боротьбі за виживання – "Вест Гема".

У неділю, 22 січня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме "Манчестер Юнайтед".

Після 20-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 47 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (42). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (39). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (38).

Поєдинки 22-го туру АПЛ відбудуться 3 – 5 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 20 туру

Фото: flashscore.ua

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