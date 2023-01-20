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АПЛ онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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141
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Мудрик може дебютувати за "Челсі" проти "Ліверпуля", а Зінченко та Ко битимуться з "Манчестер Юнайтед".

21 – 23 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він битвою між "Ліверпулем" і "Челсі". У цьому поєдинку за "синіх" може дебютувати український новачок Михайло Мудрик, який перейшов до лондонського клубу з донецького "Шахтаря".

Того ж дня, 21 січня, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграє проти свого прямого конкурента в боротьбі за виживання – "Вест Гема".

У неділю, 22 січня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме "Манчестер Юнайтед".

  • Після 20-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 47 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (42). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (39). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (38).
  • Поєдинки 22-го туру АПЛ відбудуться 3 – 5 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Субота, 21 січня
14:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 БОРНМУТ   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   АСТОН ВІЛЛА
19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   НЬЮКАСЛ
Неділя, 22 січня
16:00 ЛІДС   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 23 січня
22:00 ФУЛГЕМ   _:_   ТОТТЕНГЕМ

Таблиця АПЛ після 20 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
141
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