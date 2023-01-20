АПЛ онлайн: результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Мудрик може дебютувати за "Челсі" проти "Ліверпуля", а Зінченко та Ко битимуться з "Манчестер Юнайтед".
21 – 23 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він битвою між "Ліверпулем" і "Челсі". У цьому поєдинку за "синіх" може дебютувати український новачок Михайло Мудрик, який перейшов до лондонського клубу з донецького "Шахтаря".
Того ж дня, 21 січня, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграє проти свого прямого конкурента в боротьбі за виживання – "Вест Гема".
У неділю, 22 січня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме "Манчестер Юнайтед".
- Після 20-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 47 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (42). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (39). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (38).
- Поєдинки 22-го туру АПЛ відбудуться 3 – 5 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|Субота, 21 січня
|14:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|19:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 22 січня
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|БРЕНТФОРД
|16:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 23 січня
|22:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
Таблиця АПЛ після 20 туру
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