АПЛ онлайн: результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Команда Зінченка зустрінеться з головним конкурентом у чемпіонаті.
14-16 січня відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
У центральному матчі туру сильнішого будуть визначати "Манчестер Сіті" з "Челсі". Поєдинок прийме лідер турнірної таблиці.
- Після 21 туру лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (53 бали). На другому місці - "Челсі" (43). Третій - "Ліверпуль" (42, матч у запасі). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35, гра в запасі).
- Поєдинки 23-го туру АПЛ відбудуться 21-23 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
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|П'ятниця, 14 січня
|22:00
|БРАЙТОН
|-:-
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|Субота, 15 січня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|-:-
|ЧЕЛСІ
|17:00
|НОРВІЧ
|-:-
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|-:-
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|-:-
|ВОТФОРД
|17:00
|БЕРНЛІ
|-:-
|ЛЕСТЕР
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|-:-
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 16 січня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|-:-
|ЛІДС
|16:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|-:-
|БРЕНТФОРД
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|-:-
|АРСЕНАЛ