Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

АПЛ онлайн: результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Команда Зінченка зустрінеться з головним конкурентом у чемпіонаті.

14-16 січня відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному матчі туру сильнішого будуть визначати "Манчестер Сіті" з "Челсі". Поєдинок прийме лідер турнірної таблиці.

  • Після 21 туру лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (53 бали). На другому місці - "Челсі" (43). Третій - "Ліверпуль" (42, матч у запасі). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35, гра в запасі).
  • Поєдинки 23-го туру АПЛ відбудуться 21-23 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 14 січня
22:00 БРАЙТОН   -:-   КРІСТАЛ ПЕЛАС
Субота, 15 січня
14:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   -:-   ЧЕЛСІ
17:00 НОРВІЧ   -:-   ЕВЕРТОН
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   -:-   САУТГЕМПТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   -:-   ВОТФОРД
17:00 БЕРНЛІ   -:-   ЛЕСТЕР
19:30 АСТОН ВІЛЛА   -:-   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 16 січня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   -:-   ЛІДС
16:00 ЛІВЕРПУЛЬ   -:-   БРЕНТФОРД
18:30 ТОТТЕНГЕМ   -:-   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 21 туру

© flashscore.ua
flashscore.ua
Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація