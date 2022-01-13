АПЛ онлайн: результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Команда Зінченка зустрінеться з головним конкурентом у чемпіонаті.

14-16 січня відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному матчі туру сильнішого будуть визначати "Манчестер Сіті" з "Челсі". Поєдинок прийме лідер турнірної таблиці.

Після 21 туру лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (53 бали). На другому місці - "Челсі" (43). Третій - "Ліверпуль" (42, матч у запасі). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35, гра в запасі).

Поєдинки 23-го туру АПЛ відбудуться 21-23 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 21 туру