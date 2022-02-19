АПЛ онлайн: результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Лідер турнірної таблиці поміряється силами зі "шпорами".
19-20 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Центральним поєдинку туру стане матч між "Манчестер Сіті" та "Тоттенгемом" на стадіоні "Етіхад".
- Наразі в Чемпіонаті Англії лідирує "Манчестер Сіті" (63 очки). На другому місці - "Ліверпуль" (54, гра в запасі). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (41).
- Поєдинки 27-го туру АПЛ відбудуться 25-27 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
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|Субота, 19 лютого
|14:30
|ВЕСТ ГЕМ
|-:-
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|-:-
|БРЕНТФОРД
|17:00
|БРАЙТОН
|-:-
|БЕРНЛІ
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|-:-
|НОРВІЧ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|-:-
|ЕВЕРТОН
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|-:-
|ВОТФОРД
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|-:-
|ЧЕЛСІ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|-:-
|ТОТТЕНГЕМ
|Неділя, 13 лютого
|16:00
|ЛІДС
|-:-
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|-:-
|ЛЕСТЕР