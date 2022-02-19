АПЛ онлайн: результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Лідер турнірної таблиці поміряється силами зі "шпорами".

19-20 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Центральним поєдинку туру стане матч між "Манчестер Сіті" та "Тоттенгемом" на стадіоні "Етіхад".

Наразі в Чемпіонаті Англії лідирує "Манчестер Сіті" (63 очки). На другому місці - "Ліверпуль" (54, гра в запасі). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (41).

Поєдинки 27-го туру АПЛ відбудуться 25-27 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Турнірна таблиця АПЛ після 25-го туру