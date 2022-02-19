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АПЛ онлайн: результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Лідер турнірної таблиці поміряється силами зі "шпорами".

19-20 лютого відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Центральним поєдинку туру стане матч між "Манчестер Сіті" та "Тоттенгемом" на стадіоні "Етіхад".

  • Наразі в Чемпіонаті Англії лідирує "Манчестер Сіті" (63 очки). На другому місці - "Ліверпуль" (54, гра в запасі). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (41).
  • Поєдинки 27-го туру АПЛ відбудуться 25-27 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
Субота, 19 лютого
14:30 ВЕСТ ГЕМ   -:-   НЬЮКАСЛ
17:00 АРСЕНАЛ   -:-   БРЕНТФОРД
17:00 БРАЙТОН   -:-   БЕРНЛІ
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   -:-   НОРВІЧ
17:00 САУТГЕМПТОН   -:-   ЕВЕРТОН
17:00 АСТОН ВІЛЛА   -:-   ВОТФОРД
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   -:-   ЧЕЛСІ
19:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   -:-   ТОТТЕНГЕМ
Неділя, 13 лютого
16:00 ЛІДС   -:-   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   -:-   ЛЕСТЕР

Турнірна таблиця АПЛ після 25-го туру

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