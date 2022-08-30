АПЛ онлайн: результати матчів 5-го туру Чемпіонату Англії з футболу

30 серпня - 1 вересня відбудуться ігри п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятому турі АПЛ "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після чотирьох поспіль перемог на старті чемпіонату прийматиме "Астон Віллу".

Своєю чергою, "Евертон" ще одного українського футболіста Віталія Миколенка на виїзді зіграє з "Лідсом"

Центральним в цьому турі стане дербі між "Вест Гемом" та "Тоттенгемом". Битва відбудеться 31 серпня.

Після чотирьох турів у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 12 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті", "Тоттенгем" і "Брайтон" (в усіх трьох - по 10 балів).

Поєдинки 6-го туру АПЛ відбудуться 3 - 4 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Вівторок ,30 серпня 21:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ БРЕНТФОРД 21:30 ФУЛГЕМ _:_ БРАЙТОН 21:45 САУТГЕМПТОН _:_ ЧЕЛСІ 22:00 ЛІДС _:_ ЕВЕРТОН Середа, 31 серпня 21:30 БОРНМУТ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН 21:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ НОТТІНГЕМ 21:30 АРСЕНАЛ _:_ АСТОН ВІЛЛА 21:45 ВЕСТ ГЕМ _:_ ТОТТЕНГЕМ 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ НЬЮКАСЛ Четвер, 1 вересня 22:00 ЛЕСТЕР _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 4 туру

Фото: flashscore.ua

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