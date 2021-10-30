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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

"Арсенал" на виїзді зіграє з "Лестером", а "Тоттенгем" прийме "Манчестер Юнайтед".

Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральних поєдинках "Лестер" прийматиме "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" з Кріштіану Роналду завітає в гості до "Тоттенгема" в надії врятувати свого коуча Уле Гуннара Сульшера, який опинився за крок від звільнення

  • Після 9 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (22 бали). На другому місці "Ліверпуль" (21). Третя сходинка належить "Манчестер Сіті" (20), четвертий - "Вест Гем" (17).
  • Поєдинки 11-го туру АПЛ відбудуться 5-7 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
Субота, 30 жовтня
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 БЕРНЛІ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ВОТФОРД   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БРАЙТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЧЕЛСІ
19:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 31 жовтня
16:00 НОРВІЧ   _:_   ЛІДС
18:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Понеділок, 1 листопада
22:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЕВЕРТОН
           

Таблиця АПЛ після 9 турів

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