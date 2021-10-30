АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" на виїзді зіграє з "Лестером", а "Тоттенгем" прийме "Манчестер Юнайтед".
Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
У центральних поєдинках "Лестер" прийматиме "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" з Кріштіану Роналду завітає в гості до "Тоттенгема" в надії врятувати свого коуча Уле Гуннара Сульшера, який опинився за крок від звільнення.
- Після 9 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (22 бали). На другому місці "Ліверпуль" (21). Третя сходинка належить "Манчестер Сіті" (20), четвертий - "Вест Гем" (17).
- Поєдинки 11-го туру АПЛ відбудуться 5-7 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|Субота, 30 жовтня
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ВОТФОРД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 31 жовтня
|16:00
|НОРВІЧ
|_:_
|ЛІДС
|18:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Понеділок, 1 листопада
|22:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН