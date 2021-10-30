АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" на виїзді зіграє з "Лестером", а "Тоттенгем" прийме "Манчестер Юнайтед".

Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральних поєдинках "Лестер" прийматиме "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" з Кріштіану Роналду завітає в гості до "Тоттенгема" в надії врятувати свого коуча Уле Гуннара Сульшера, який опинився за крок від звільнення.

Після 9 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (22 бали). На другому місці "Ліверпуль" (21). Третя сходинка належить "Манчестер Сіті" (20), четвертий - "Вест Гем" (17).

Поєдинки 11-го туру АПЛ відбудуться 5-7 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 9 турів

flashscore.ua

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання