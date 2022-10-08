АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У центральному поєдинку "Арсенал" поміряється силами з "Ліверпулем".

8 - 10 жовтня відбудуться ігри десятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх матчів і поточну турнірну таблицю.

Найцікавіші поєдинки вікенду заплановано на неділю, 9 жовтня. Цього дня "Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, прийматиме "Ліверпуль".

Крім того, "Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка, який потрапив до символічної збірної за підсумками минулого туру АПЛ, на домашній арені битиметься з "Манчестер Юнайтед".

Після дев'ятого туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 21 бал. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (20). На третьому місці розташувався "Тоттенгем" (17).

Поєдинки 11-го туру АПЛ відбудуться 14 - 16 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 9 туру

Фото: flashscore.ua

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