АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Головна страва туру - манчестерське дербі.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку на "Олд Траффорд" поміряються силами "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті".

Після 10 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (25 балів). На другому місці "Ліверпуль" (22). Третю та четверту сходинки між собою розподіляють "Манчестер Сіті" та "Вест Гем" - по 20 пунктів.

Поєдинки 12-го туру АПЛ відбудуться після паузи на ігри національних збірних 20-21 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 10 турів

flashscore.ua

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