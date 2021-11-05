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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Головна страва туру - манчестерське дербі.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку на "Олд Траффорд" поміряються силами "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті".

  • Після 10 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (25 балів). На другому місці "Ліверпуль" (22). Третю та четверту сходинки між собою розподіляють "Манчестер Сіті" та "Вест Гем" - по 20 пунктів.
  • Поєдинки 12-го туру АПЛ відбудуться після паузи на ігри національних збірних 20-21 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 5 листопада
22:00 САУТГЕМПТОН   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Субота, 6 листопада
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   НОРВІЧ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   БЕРНЛІ
19:30 БРАЙТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
Неділя, 7 листопада
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   ВОТФОРД
16:00 ЕВЕРТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
16:00 ЛІДС   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
           

Таблиця АПЛ після 10 турів

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