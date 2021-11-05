АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Головна страва туру - манчестерське дербі.
Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
У центральному поєдинку на "Олд Траффорд" поміряються силами "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті".
- Після 10 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (25 балів). На другому місці "Ліверпуль" (22). Третю та четверту сходинки між собою розподіляють "Манчестер Сіті" та "Вест Гем" - по 20 пунктів.
- Поєдинки 12-го туру АПЛ відбудуться після паузи на ігри національних збірних 20-21 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|П'ятниця, 5 листопада
|22:00
|САУТГЕМПТОН
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|АСТОН ВІЛЛА
|Субота, 6 листопада
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|БРЕНТФОРД
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|НОРВІЧ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БЕРНЛІ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 7 листопада
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ВОТФОРД
|16:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ