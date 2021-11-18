АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Челсі" захищатиме лідерство в поєдинку з "Лестером", а "Ліверпуль" та "Арсенал" зійдуться в битві на "Енфілді".

20-21 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру 20 листопада на "Енфілді" поміряються силами "Ліверпуль" і "Арсенал".

Після 11 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (26 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (23). На третьому - "Вест Гем" (23). На четвертій сходинці - "Ліверпуль" (22), п'ятий - "Арсенал" (20).

Поєдинки 13-го туру АПЛ відбудуться 27-28 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 11 турів