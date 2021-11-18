АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Челсі" захищатиме лідерство в поєдинку з "Лестером", а "Ліверпуль" та "Арсенал" зійдуться в битві на "Енфілді".
20-21 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
У центральному поєдинку туру 20 листопада на "Енфілді" поміряються силами "Ліверпуль" і "Арсенал".
- Після 11 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (26 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (23). На третьому - "Вест Гем" (23). На четвертій сходинці - "Ліверпуль" (22), п'ятий - "Арсенал" (20).
- Поєдинки 13-го туру АПЛ відбудуться 27-28 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Субота, 20 листопада
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ВОТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|НОРВІЧ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 21 листопада
|16:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛІДС