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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

"Челсі" захищатиме лідерство в поєдинку з "Лестером", а "Ліверпуль" та "Арсенал" зійдуться в битві на "Енфілді".

20-21 листопада відбудуться матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру 20 листопада на "Енфілді" поміряються силами "Ліверпуль" і "Арсенал".

  • Після 11 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (26 балів). На другому місці "Манчестер Сіті" (23). На третьому - "Вест Гем" (23). На четвертій сходинці - "Ліверпуль" (22), п'ятий - "Арсенал" (20).
  • Поєдинки 13-го туру АПЛ відбудуться 27-28 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Субота, 20 листопада
14:30 ЛЕСТЕР   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БРАЙТОН
17:00 БЕРНЛІ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ВОТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 НОРВІЧ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БРЕНТФОРД
19:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 21 листопада
16:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЕВЕРТОН
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛІДС
           

Таблиця АПЛ після 11 турів

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