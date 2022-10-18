АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Гра "Арсенал" - "Манчестер Сіті" перенесена через поєдинок "канонірів" у Лізі Європи.
Від 18-го до 20 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
У центральному поєдинку цього туру мали зустрітися нинішній клуб Олександра Зінченка - лондонський "Арсенал, та колишня команда українця - "Манчестер Сіті".
Однак цю дуель було відкладено через матч "канонірів" у єврокубках. У четвер, 20 жовтня, підопічні Мікеля Артети прийматимуть нідерландський ПСВ в рамках 2-го туру Ліги Європи. Раніше цей поєдинок перенесли через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.
Своєю чергою, "Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка в середу, 19 жовтня, на виїзді зустрінеться з "Ньюкаслом". Цього ж дня сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем".
- Після 11-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 27 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (23) та "Тоттенгем" (23). На четвертому місці - "Челсі" (19).
- Поєдинки 13-го туру АПЛ відбудуться 22 - 24 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Вівторок, 18 жовтня
|21:30
|БРАЙТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|22:15
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|Середа, 19 жовтня
|АРСЕНАЛ
|перенесено
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|21:30
|БОРНМУТ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|21:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЧЕЛСІ
|21:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|21:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Четвер, 20 жовтня
|21:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|22:15
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЛІДС
Таблиця АПЛ після 11 туру
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