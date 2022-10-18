АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 12-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Гра "Арсенал" - "Манчестер Сіті" перенесена через поєдинок "канонірів" у Лізі Європи.

Від 18-го до 20 жовтня відбудуться матчі дванадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У центральному поєдинку цього туру мали зустрітися нинішній клуб Олександра Зінченка - лондонський "Арсенал, та колишня команда українця - "Манчестер Сіті".

Однак цю дуель було відкладено через матч "канонірів" у єврокубках. У четвер, 20 жовтня, підопічні Мікеля Артети прийматимуть нідерландський ПСВ в рамках 2-го туру Ліги Європи. Раніше цей поєдинок перенесли через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

Своєю чергою, "Евертон" іншого нашого співвітчизника Віталія Миколенка в середу, 19 жовтня, на виїзді зустрінеться з "Ньюкаслом". Цього ж дня сильнішого визначатимуть "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенгем".

Після 11-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 27 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (23) та "Тоттенгем" (23). На четвертому місці - "Челсі" (19).

Поєдинки 13-го туру АПЛ відбудуться 22 - 24 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 11 туру

Фото: flashscore.ua

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