АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Від 22-го до 24 жовтня відбудуться матчі тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У центральному поєдинку цього туру 22 жовтня в Лондоні на "Стемфорд Бридж" зустрінуться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Цього ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Крістал Пелас".

У неділю, 23 жовтня, "Арсенал" іншого нашого співвітчизника Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Саутгемптона".

Після 12-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 27 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (23) та "Тоттенгем" (23). На четвертому місці - "Челсі" (20).

Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 29 - 30 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 12 туру

Фото: flashscore.ua

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