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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку зійдуться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Від 22-го до 24 жовтня відбудуться матчі тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У центральному поєдинку цього туру 22 жовтня в Лондоні на "Стемфорд Бридж" зустрінуться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Цього ж дня  "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Крістал Пелас".

У неділю, 23 жовтня, "Арсенал" іншого нашого співвітчизника Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Саутгемптона".

  • Після 12-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 27 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (23) та "Тоттенгем" (23). На четвертому місці - "Челсі" (20).
  • Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 29 - 30 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Субота, 22 жовтня
14:30 НОТТІНГЕМ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БРАЙТОН
19:30 ЧЕЛСІ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 23 жовтня
16:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 ЛІДС   _:_   ФУЛГЕМ
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
Понеділок, 24 жовтня
22:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БОРНМУТ

Таблиця АПЛ після 12 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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