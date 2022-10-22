АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".
Від 22-го до 24 жовтня відбудуться матчі тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
У центральному поєдинку цього туру 22 жовтня в Лондоні на "Стемфорд Бридж" зустрінуться "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".
Цього ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийматиме "Крістал Пелас".
У неділю, 23 жовтня, "Арсенал" іншого нашого співвітчизника Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Саутгемптона".
- Після 12-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 27 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (23) та "Тоттенгем" (23). На четвертому місці - "Челсі" (20).
- Поєдинки 14-го туру АПЛ відбудуться 29 - 30 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Субота, 22 жовтня
|14:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 23 жовтня
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БРЕНТФОРД
|16:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|ФУЛГЕМ
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Понеділок, 24 жовтня
|22:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
Таблиця АПЛ після 12 туру
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