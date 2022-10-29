АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" і "Манчестер Сіті" продовжують вести боротьбу за першу сходинку в турнірній таблиці.

Від 29-го до 30 жовтня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У суботу його відкриють очним поєдинком "Лестер" і "Манчестер Сіті". Цього ж дня "Челсі" на чолі з Гремом Поттером протистоятиме колишній команді тренера - "Брайтону".

Своєю чергою, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграє з "Фулгемом".

У неділю, 30 жовтня, "Арсенал" іншого нашого співвітчизника Олександра Зінченка прийматиме "Ноттінгем", а закриється тур матчем між "Манчестер Юнайтед" і "Вест Гемом".

Після 13-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 28 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (26). На третьому місці - "Тоттенгем" (23). Далі розташувалися "Ньюкасл" (21) і "Челсі" (21).

Поєдинки 15-го туру АПЛ відбудуться 5 - 6 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 13 туру

Фото: flashscore.ua

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