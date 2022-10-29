АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" і "Манчестер Сіті" продовжують вести боротьбу за першу сходинку в турнірній таблиці.
Від 29-го до 30 жовтня відбудуться матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
У суботу його відкриють очним поєдинком "Лестер" і "Манчестер Сіті". Цього ж дня "Челсі" на чолі з Гремом Поттером протистоятиме колишній команді тренера - "Брайтону".
Своєю чергою, "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграє з "Фулгемом".
У неділю, 30 жовтня, "Арсенал" іншого нашого співвітчизника Олександра Зінченка прийматиме "Ноттінгем", а закриється тур матчем між "Манчестер Юнайтед" і "Вест Гемом".
- Після 13-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 28 очок. "Канонірів" переслідує "Манчестер Сіті" (26). На третьому місці - "Тоттенгем" (23). Далі розташувалися "Ньюкасл" (21) і "Челсі" (21).
- Поєдинки 15-го туру АПЛ відбудуться 5 - 6 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Субота, 29 жовтня
|14:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|БОРНМУТ
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|19:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|21:45
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛІДС
|Неділя, 30 жовтня
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|18:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 13 туру
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