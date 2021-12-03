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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Ігрову програму відкриє лондонське дербі.

Від 4-го до 6 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Новий тур розпочнеться лондонським дербі між "Вест Гемом" і "Челсі".

  • Після 14 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (33 бали). На другому місці "Манчестер Сіті" (32). На третьому - "Ліверпуль" (31). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (24), п'ятий - "Арсенал" (23).
  • Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 10-12 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Субота, 4 грудня
14:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БЕРНЛІ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   БРАЙТОН
19:30 ВОТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Неділя, 5 грудня
16:00 ЛІДС   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   НОРВІЧ
18:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЛЕСТЕР
Понеділок, 6 грудня
22:00 ЕВЕРТОН   _:_   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 14 турів

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