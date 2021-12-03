АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 15-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Ігрову програму відкриє лондонське дербі.
Від 4-го до 6 грудня відбудуться матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Новий тур розпочнеться лондонським дербі між "Вест Гемом" і "Челсі".
- Після 14 турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (33 бали). На другому місці "Манчестер Сіті" (32). На третьому - "Ліверпуль" (31). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (24), п'ятий - "Арсенал" (23).
- Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 10-12 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Субота, 4 грудня
|14:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|ВОТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 5 грудня
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|БРЕНТФОРД
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|НОРВІЧ
|18:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Понеділок, 6 грудня
|22:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ