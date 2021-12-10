Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Ігрову програму розбито на три дні.

Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Поєдинок між "Брайтоном" та "Тоттенгемом" перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у стані "шпор". Одразу вісім лондонських футболістів заразилися коронавірусом.

  • Після 15 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (35 балів). На другому місці "Ліверпуль" (34). На третьому - "Челсі" (33). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (27), п'ятий - "Тоттенгем" (25).
  • Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 14-16 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
1 ТУР/2 ТУР/3 ТУР/4 ТУР/5 ТУР/6 ТУР/7 ТУР/8 ТУР/9 ТУР/10 ТУР/11 ТУР/12 ТУР/13 ТУР/14 ТУР/15 ТУР/1
П'ятниця, 10 грудня
22:00 Брентфорд   _:_   ВОТФОРД
Субота, 11 грудня
14:30 МАНЧЕСТЕР СИТИ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 Арсенал   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ЛИВЕРПУЛЬ   _:_   АСТОН ВИЛЛА
17:00 ЧЕЛСИ   _:_   ЛИДС
19:30 НОРВИЧ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 12 грудня
16:00 БЕРНЛИ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
16:00 БРАЙТОН   ПЕРЕНЕСЕНО   ТОТТЕНГЕМ
16:00 ЛЕСТЕР   _:_   Ньюкасл
18:30 КРИСТАЛЛ ПЕЛАС   _:_   ЭВЕРТОН

Таблиця АПЛ після 15 турів

© flashscore.ua
flashscore.ua
Наступна публікація