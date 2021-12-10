АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Ігрову програму розбито на три дні.
Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Поєдинок між "Брайтоном" та "Тоттенгемом" перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у стані "шпор". Одразу вісім лондонських футболістів заразилися коронавірусом.
- Після 15 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (35 балів). На другому місці "Ліверпуль" (34). На третьому - "Челсі" (33). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (27), п'ятий - "Тоттенгем" (25).
- Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 14-16 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ/АПЛ-2021/22
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|П'ятниця, 10 грудня
|22:00
|Брентфорд
|_:_
|ВОТФОРД
|Субота, 11 грудня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|Арсенал
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ЛИВЕРПУЛЬ
|_:_
|АСТОН ВИЛЛА
|17:00
|ЧЕЛСИ
|_:_
|ЛИДС
|19:30
|НОРВИЧ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 12 грудня
|16:00
|БЕРНЛИ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|БРАЙТОН
|ПЕРЕНЕСЕНО
|ТОТТЕНГЕМ
|16:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|Ньюкасл
|18:30
|КРИСТАЛЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЭВЕРТОН