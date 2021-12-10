АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад та результати матчів 16-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Ігрову програму розбито на три дні.

Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Поєдинок між "Брайтоном" та "Тоттенгемом" перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у стані "шпор". Одразу вісім лондонських футболістів заразилися коронавірусом.

Після 15 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (35 балів). На другому місці "Ліверпуль" (34). На третьому - "Челсі" (33). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (27), п'ятий - "Тоттенгем" (25).

Поєдинки 16-го туру АПЛ відбудуться 14-16 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 15 турів