АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Половину поєдинків перенесено через масовий спалах коронавірусу в командах.

18-19 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Одразу п'ять із десяти поєдинків туру перенесено на невизначений термін через різке зростання кількості заражень коронавірусом у командах, пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

Після 17 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (41 бал). На другому місці - "Ліверпуль" (40). На третьому - "Челсі" (37). На четвертій сходинці - "Арсенал" (29), п'ятий - "Вест Гем" (28).

Поєдинки 19-го туру АПЛ відбудуться 26-27 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 17 турів