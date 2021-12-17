АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Половину поєдинків перенесено через масовий спалах коронавірусу в командах.
18-19 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Одразу п'ять із десяти поєдинків туру перенесено на невизначений термін через різке зростання кількості заражень коронавірусом у командах, пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".
- Після 17 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (41 бал). На другому місці - "Ліверпуль" (40). На третьому - "Челсі" (37). На четвертій сходинці - "Арсенал" (29), п'ятий - "Вест Гем" (28).
- Поєдинки 19-го туру АПЛ відбудуться 26-27 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|Субота, 18 грудня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|перенесений
|БРАЙТОН
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|перенесений
|НОРВІЧ
|17:00
|ВОТФОРД
|перенесений
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|перенесений
|БРЕНТФОРД
|19:30
|ЛІДС
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 19 грудня
|14:00
|ЕВЕРТОН
|перенесений
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ