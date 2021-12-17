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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Половину поєдинків перенесено через масовий спалах коронавірусу в командах.

18-19 грудня відбудуться матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Одразу п'ять із десяти поєдинків туру перенесено на невизначений термін через різке зростання кількості заражень коронавірусом у командах, пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

  • Після 17 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (41 бал). На другому місці - "Ліверпуль" (40). На третьому - "Челсі" (37). На четвертій сходинці - "Арсенал" (29), п'ятий - "Вест Гем" (28).
  • Поєдинки 19-го туру АПЛ відбудуться 26-27 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Субота, 18 грудня
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   перенесений   БРАЙТОН
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БЕРНЛІ
17:00 ВЕСТ ГЕМ   перенесений   НОРВІЧ
17:00 ВОТФОРД   перенесений   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 САУТГЕМПТОН   перенесений   БРЕНТФОРД
19:30 ЛІДС   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 19 грудня
14:00 ЕВЕРТОН   перенесений   ЛЕСТЕР
16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЧЕЛСІ
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 17 турів

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