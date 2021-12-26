АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Декілька поєдинків туру перенесено через коронавірус.
26-27 грудня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Три поєдинки туру було відкладено на невизначений термін через масове зараження коронавірусом у командах.
Зазначимо також, що тренери багатьох клубів ліги висловили невдоволення занадто інтенсивним графіком матчів у різдвяний період - так званий Boxing Day. Однак керівництво АПЛ не стало змінювати традицію та позбавляти уболівальників вже звичного футбольного свята.
- Після 18 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (44 бали). На другому місці - "Ліверпуль" (41). На третьому - "Челсі" (38). На четвертій сходинці - "Арсенал" (32), п'ятий - "Вест Гем" (28) з матчем у запасі.
- Поєдинки 20-го туру АПЛ відбудуться 28-30 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
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|Неділя, 26 грудня
|14:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|перенесений
|ВОТФОРД
|14:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|перенесений
|ЛІДС
|17:00
|БЕРНЛІ
|перенесений
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|НОРВІЧ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЧЕЛСІ
|22:00
|БРАЙТОН
|БРЕНТФОРД
|Понеділок, 27 грудня
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД