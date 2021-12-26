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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Декілька поєдинків туру перенесено через коронавірус.

26-27 грудня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Три поєдинки туру було відкладено на невизначений термін через масове зараження коронавірусом у командах.

Зазначимо також, що тренери багатьох клубів ліги висловили невдоволення занадто інтенсивним графіком матчів у різдвяний період - так званий Boxing Day. Однак керівництво АПЛ не стало змінювати традицію та позбавляти уболівальників вже звичного футбольного свята.

  • Після 18 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (44 бали). На другому місці - "Ліверпуль" (41). На третьому - "Челсі" (38). На четвертій сходинці - "Арсенал" (32), п'ятий - "Вест Гем" (28) з матчем у запасі.
  • Поєдинки 20-го туру АПЛ відбудуться 28-30 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР
Неділя, 26 грудня
14:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   перенесений   ВОТФОРД
14:30 ЛІВЕРПУЛЬ   перенесений   ЛІДС
17:00 БЕРНЛІ   перенесений   ЕВЕРТОН
17:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 НОРВІЧ   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
19:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЧЕЛСІ
22:00 БРАЙТОН       БРЕНТФОРД
Понеділок, 27 грудня
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Таблиця АПЛ після 18 турів

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