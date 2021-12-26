АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 19-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Декілька поєдинків туру перенесено через коронавірус.

26-27 грудня відбудуться матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Три поєдинки туру було відкладено на невизначений термін через масове зараження коронавірусом у командах.

Зазначимо також, що тренери багатьох клубів ліги висловили невдоволення занадто інтенсивним графіком матчів у різдвяний період - так званий Boxing Day. Однак керівництво АПЛ не стало змінювати традицію та позбавляти уболівальників вже звичного футбольного свята.

Після 18 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (44 бали). На другому місці - "Ліверпуль" (41). На третьому - "Челсі" (38). На четвертій сходинці - "Арсенал" (32), п'ятий - "Вест Гем" (28) з матчем у запасі.

Поєдинки 20-го туру АПЛ відбудуться 28-30 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 18 турів