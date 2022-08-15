АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Від 13-го до 15 серпня відбудуться матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У 2-му турі АПЛ "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді поступився "Астон Віллі". Підопічні Стівена Джеррарда обіграли команду Френка Лемпарда з рахунком 2:1, український захисник "ірисок" провів на полі повний матч.

А ось "Арсенал" Олександра Зінченка здобув другу поспіль перемогу на старті нового чемпіонату. "Каноніри" в результативному матчі подужали "Лестер" - 4:2. Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі та був замінений на 77-й хвилині.

Центральним поєдинку туру стало лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенгемом". "Шпори" врятувалися від поразки на останніх секундах зустрічі, а після фінального свистка спалахнула бійка за участю головних тренерів команд.

Після двох турів у таблиці лідирують чинний чемпіон - "Манчестер Сіті", а також "Арсенал" (в обох по 6 очок). "Манчестер Юнайтед" сенсаційно посідає останнє місце, програвши два стартові матчі із загальним рахунком 1:6.

Поєдинки 3-го туру АПЛ відбудуться 20-22 серпня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР Субота, 13 серпня 14:30 АСТОН ВІЛЛА 2:1 ЕВЕРТОН 17:00 САУТГЕМПТОН 2:2 ЛІДС 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ 4:0 БОРНМУТ 17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН 0:0 ФУЛГЕМ 17:00 БРАЙТОН 0:0 НЬЮКАСЛ 17:00 АРСЕНАЛ 4:2 ЛЕСТЕР 19:30 БРЕНТФОРД 4:0 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Неділя, 14 серпня 16:00 НОТТІНГЕМ 1:0 ВЕСТ ГЕМ 18:30 ЧЕЛСІ 2:2 ТОТТЕНГЕМ Понеділок, 15 серпня 22:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС

Таблиця АПЛ після 2 туру