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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Від 13-го до 15 серпня відбудуться матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У 2-му турі АПЛ "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді поступився "Астон Віллі". Підопічні Стівена Джеррарда обіграли команду Френка Лемпарда з рахунком 2:1, український захисник "ірисок" провів на полі повний матч.

А ось "Арсенал" Олександра Зінченка здобув другу поспіль перемогу на старті нового чемпіонату. "Каноніри" в результативному матчі подужали "Лестер" - 4:2. Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі та був замінений на 77-й хвилині. 

Центральним поєдинку туру стало лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенгемом". "Шпори" врятувалися від поразки на останніх секундах зустрічі, а після фінального свистка спалахнула бійка за участю головних тренерів команд.

  • Після двох турів у таблиці лідирують чинний чемпіон - "Манчестер Сіті", а також "Арсенал" (в обох по 6 очок). "Манчестер Юнайтед" сенсаційно посідає останнє місце, програвши два стартові матчі із загальним рахунком 1:6.
  • Поєдинки 3-го туру АПЛ відбудуться 20-22 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
Субота, 13 серпня
14:30 АСТОН ВІЛЛА   2:1   ЕВЕРТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   2:2   ЛІДС
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   4:0   БОРНМУТ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   0:0   ФУЛГЕМ
17:00 БРАЙТОН   0:0   НЬЮКАСЛ
17:00 АРСЕНАЛ   4:2   ЛЕСТЕР
19:30 БРЕНТФОРД   4:0   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Неділя, 14 серпня
16:00 НОТТІНГЕМ   1:0   ВЕСТ ГЕМ
18:30 ЧЕЛСІ   2:2   ТОТТЕНГЕМ
Понеділок, 15 серпня
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС

Таблиця АПЛ після 2 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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