АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Від 13-го до 15 серпня відбудуться матчі другого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
У 2-му турі АПЛ "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді поступився "Астон Віллі". Підопічні Стівена Джеррарда обіграли команду Френка Лемпарда з рахунком 2:1, український захисник "ірисок" провів на полі повний матч.
А ось "Арсенал" Олександра Зінченка здобув другу поспіль перемогу на старті нового чемпіонату. "Каноніри" в результативному матчі подужали "Лестер" - 4:2. Наш співвітчизник вийшов у стартовому складі та був замінений на 77-й хвилині.
Центральним поєдинку туру стало лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенгемом". "Шпори" врятувалися від поразки на останніх секундах зустрічі, а після фінального свистка спалахнула бійка за участю головних тренерів команд.
- Після двох турів у таблиці лідирують чинний чемпіон - "Манчестер Сіті", а також "Арсенал" (в обох по 6 очок). "Манчестер Юнайтед" сенсаційно посідає останнє місце, програвши два стартові матчі із загальним рахунком 1:6.
- Поєдинки 3-го туру АПЛ відбудуться 20-22 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|Субота, 13 серпня
|14:30
|АСТОН ВІЛЛА
|2:1
|ЕВЕРТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|2:2
|ЛІДС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|4:0
|БОРНМУТ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|0:0
|ФУЛГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|0:0
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|4:2
|ЛЕСТЕР
|19:30
|БРЕНТФОРД
|4:0
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Неділя, 14 серпня
|16:00
|НОТТІНГЕМ
|1:0
|ВЕСТ ГЕМ
|18:30
|ЧЕЛСІ
|2:2
|ТОТТЕНГЕМ
|Понеділок, 15 серпня
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
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|КРІСТАЛ ПЕЛАС