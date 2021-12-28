АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

В очікуванні нового року англійський футбол продовжує тішити уболівальників цікавими поєдинками.
Від 28-го до 30 грудня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Два поєдинки туру було перенесено на невизначений термін через спалах коронавірусу в командах.
Раніше тренери багатьох клубів АПЛ висловили невдоволення інтенсивним графіком матчів у різдвяний період - так званий Boxing Day. Однак керівництво ліги відмовилося йти на поступки та позбавляти фанатів традиційного футбольного свята.
Зазначимо, що Англія - єдина країна серед топ-5 чемпіонатів Європи, де поєдинки продовжуються навіть на зимові свята.
- Після 19 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (47 балів). На другому місці - "Ліверпуль" (41, матч у запасі). На третьому - "Челсі" (41). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35), п'ятий - "Тоттенгем" (29, три гри в запасі).
- Поєдинки 21-го туру АПЛ відбудуться 1-3 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Вівторок, 28 грудня
|14:30
|АРСЕНАЛ
|перенесений
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ВОТФОРД
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|НОРВІЧ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|19:30
|ЛІДС
|перенесений
|АСТОН ВІЛЛА
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Середа, 29 грудня
|21:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БРАЙТОН
|22:15
|БРЕНТФОРД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Четвер, 30 грудня
|21:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|22:15
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БЕРНЛІ