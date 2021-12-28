АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

В очікуванні нового року англійський футбол продовжує тішити уболівальників цікавими поєдинками.

Від 28-го до 30 грудня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Два поєдинки туру було перенесено на невизначений термін через спалах коронавірусу в командах.

Раніше тренери багатьох клубів АПЛ висловили невдоволення інтенсивним графіком матчів у різдвяний період - так званий Boxing Day. Однак керівництво ліги відмовилося йти на поступки та позбавляти фанатів традиційного футбольного свята.

Зазначимо, що Англія - єдина країна серед топ-5 чемпіонатів Європи, де поєдинки продовжуються навіть на зимові свята.

Після 19 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (47 балів). На другому місці - "Ліверпуль" (41, матч у запасі). На третьому - "Челсі" (41). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35), п'ятий - "Тоттенгем" (29, три гри в запасі).

Поєдинки 21-го туру АПЛ відбудуться 1-3 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 19 турів