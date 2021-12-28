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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

В очікуванні нового року англійський футбол продовжує тішити уболівальників цікавими поєдинками.

Від 28-го до 30 грудня відбудуться матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Два поєдинки туру було перенесено на невизначений термін через спалах коронавірусу в командах.

Раніше тренери багатьох клубів АПЛ висловили невдоволення інтенсивним графіком матчів у різдвяний період - так званий Boxing Day. Однак керівництво ліги відмовилося йти на поступки та позбавляти фанатів традиційного футбольного свята.

Зазначимо, що Англія - єдина країна серед топ-5 чемпіонатів Європи, де поєдинки продовжуються навіть на зимові свята.

  • Після 19 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (47 балів). На другому місці - "Ліверпуль" (41, матч у запасі). На третьому - "Челсі" (41). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35), п'ятий - "Тоттенгем" (29, три гри в запасі).
  • Поєдинки 21-го туру АПЛ відбудуться 1-3 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Вівторок, 28 грудня
14:30 АРСЕНАЛ   перенесений   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ВОТФОРД   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   НОРВІЧ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
19:30 ЛІДС   перенесений   АСТОН ВІЛЛА
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Середа, 29 грудня
21:30 ЧЕЛСІ   _:_   БРАЙТОН
22:15 БРЕНТФОРД   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Четвер, 30 грудня
21:30 ЕВЕРТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
22:15 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БЕРНЛІ

Таблиця АПЛ після 19 турів

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