АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У перший день нового року фанати мають змогу насолодитися битвою "Арсенала" та "Манчестер Сіті".

1-3 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Незважаючи на свято Нового року, англійський футбол потішить уболівальників низкою цікавих поєдинків, серед яких одна із центральних зустрічей туру - "Арсенал" проти "Манчестер Сіті".

У другий день нового року "святкову естафету" прийме ще одне мегапринципове протистояння грандів Чемпіонату Англії - на "Стемфорд Бридж" у Лондоні зіграють "Челсі" та "Ліверпуль".

На жаль, декілька поєдинків туру знову перенесено на невизначений термін через спалах коронавірусу в командах.

Після 20 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (50 балів). На другому місці - "Челсі" (42). Третій - "Ліверпуль" (41, матч у запасі). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35, гра в запасі).

Поєдинки 22-го туру АПЛ відбудуться 14-16 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 20 турів