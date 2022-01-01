АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У перший день нового року фанати мають змогу насолодитися битвою "Арсенала" та "Манчестер Сіті".
1-3 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Незважаючи на свято Нового року, англійський футбол потішить уболівальників низкою цікавих поєдинків, серед яких одна із центральних зустрічей туру - "Арсенал" проти "Манчестер Сіті".
У другий день нового року "святкову естафету" прийме ще одне мегапринципове протистояння грандів Чемпіонату Англії - на "Стемфорд Бридж" у Лондоні зіграють "Челсі" та "Ліверпуль".
На жаль, декілька поєдинків туру знову перенесено на невизначений термін через спалах коронавірусу в командах.
- Після 20 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (50 балів). На другому місці - "Челсі" (42). Третій - "Ліверпуль" (41, матч у запасі). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35, гра в запасі).
- Поєдинки 22-го туру АПЛ відбудуться 14-16 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
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|Субота, 1 січня
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|ВОТФОРД
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|перенесений
|НОРВІЧ
|19:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Неділя, 2 січня
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|16:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|БЕРНЛІ
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|перенесений
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Понеділок, 3 січня
|19:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН