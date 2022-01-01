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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

У перший день нового року фанати мають змогу насолодитися битвою "Арсенала" та "Манчестер Сіті".

1-3 січня відбудуться матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Незважаючи на свято Нового року, англійський футбол потішить уболівальників низкою цікавих поєдинків, серед яких одна із центральних зустрічей туру - "Арсенал" проти "Манчестер Сіті".

У другий день нового року "святкову естафету" прийме ще одне мегапринципове протистояння грандів Чемпіонату Англії - на "Стемфорд Бридж" у Лондоні зіграють "Челсі" та "Ліверпуль".

На жаль, декілька поєдинків туру знову перенесено на невизначений термін через спалах коронавірусу в командах.

  • Після 20 турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Сіті" (50 балів). На другому місці - "Челсі" (42). Третій - "Ліверпуль" (41, матч у запасі). На четвертій сходинці - "Арсенал" (35, гра в запасі).
  • Поєдинки 22-го туру АПЛ відбудуться 14-16 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
Субота, 1 січня
14:30 АРСЕНАЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 ВОТФОРД   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 ЛЕСТЕР   перенесений   НОРВІЧ
19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Неділя, 2 січня
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВІЛЛА
16:00 ЕВЕРТОН   _:_   БРАЙТОН
16:00 ЛІДС   _:_   БЕРНЛІ
16:00 САУТГЕМПТОН   перенесений   НЬЮКАСЛ
18:30 ЧЕЛСІ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Понеділок, 3 січня
19:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН

Таблиця АПЛ після 20 турів

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