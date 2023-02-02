АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Тепер в англійській Прем'єр-лізі виступають одразу п'ятеро українців.

3 – 5 лютого відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю лондонським дербі між "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Фулгемом".

У суботу вболівальники побачать протистояння клубів двох українців – "Евертон" Віталія Миколенка прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.

Того ж дня за "Борнмут" у матчі проти "Брайтона" може дебютувати український новачок "вишень" Ілля Забарний, який цього тижня перейшов до команди АПЛ з київського "Динамо".

Також 4 лютого свій поєдинок проведе "Брентфорд" наймолодшого з українців у чемпіонаті Англії Єгора Ярмолюка – "бджоли" зустрінуться із "Саутгемптоном".

Завершиться тур у неділю центральною дуеллю між "Тоттенгемом" і "Манчестер Сіті".

Після 21-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 50 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (45). На третьому місці – "Ньюкасл" (39). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (39).

Поєдинки 23-го туру АПЛ відбудуться 11 – 13 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 21 туру

Фото: flashscore.ua

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