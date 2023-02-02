АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Тепер в англійській Прем'єр-лізі виступають одразу п'ятеро українців.
3 – 5 лютого відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Відкриється він у п'ятницю лондонським дербі між "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Фулгемом".
У суботу вболівальники побачать протистояння клубів двох українців – "Евертон" Віталія Миколенка прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.
Того ж дня за "Борнмут" у матчі проти "Брайтона" може дебютувати український новачок "вишень" Ілля Забарний, який цього тижня перейшов до команди АПЛ з київського "Динамо".
Також 4 лютого свій поєдинок проведе "Брентфорд" наймолодшого з українців у чемпіонаті Англії Єгора Ярмолюка – "бджоли" зустрінуться із "Саутгемптоном".
Завершиться тур у неділю центральною дуеллю між "Тоттенгемом" і "Манчестер Сіті".
- Після 21-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 50 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (45). На третьому місці – "Ньюкасл" (39). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (39).
- Поєдинки 23-го туру АПЛ відбудуться 11 – 13 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 3 лютого
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|Субота, 4 лютого
|14:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|Неділя, 5 лютого
|16:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЛІДС
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 21 туру
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