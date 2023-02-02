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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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209
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Тепер в англійській Прем'єр-лізі виступають одразу п'ятеро українців.

3 – 5 лютого відбудуться матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Відкриється він у п'ятницю лондонським дербі між "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та "Фулгемом".

У суботу вболівальники побачать протистояння клубів двох українців – "Евертон" Віталія Миколенка прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.

Того ж дня за "Борнмут" у матчі проти "Брайтона" може дебютувати український новачок "вишень" Ілля Забарний, який цього тижня перейшов до команди АПЛ з київського "Динамо".

Також 4 лютого свій поєдинок проведе "Брентфорд" наймолодшого з українців у чемпіонаті Англії Єгора Ярмолюка – "бджоли" зустрінуться із "Саутгемптоном".

Завершиться тур у неділю центральною дуеллю між "Тоттенгемом" і "Манчестер Сіті".

  • Після 21-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 50 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (45). На третьому місці – "Ньюкасл" (39). На четвертій сходинці – "Манчестер Юнайтед" (39).
  • Поєдинки 23-го туру АПЛ відбудуться 11 – 13 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 3 лютого
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   ФУЛГЕМ
Субота, 4 лютого
14:30 ЕВЕРТОН   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 БРАЙТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
Неділя, 5 лютого
16:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ЛІДС
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 21 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
209
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