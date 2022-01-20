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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Головна страва вікенду - лондонське дербі.

21-23 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Саутгемптона", а "Вест Гем" Андрія Ярмоленка на "Олд Траффорд" битиметься з "Манчестер Юнайтед".

Центральним поєдинком туру стане лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенгемом".

  • Наразі в чемпіонаті лідирує "Манчестер Сіті" (56 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (45). На третій позиції - "Челсі" (44). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (37).
  • Поєдинки 24-го туру АПЛ відбудуться 8-10 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 21 січня
22:00 ВОТФОРД   _:_   НОРВІЧ
Субота, 22 січня
14:30 ЕВЕРТОН   _:_   АСТОН ВІЛЛА
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ЛІДС   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ВЕСТ ГЕМ
19:30 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Неділя, 23 січня
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   БЕРНЛІ
16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
16:00 ЛЕСТЕР   _:_   БРАЙТОН
18:30 ЧЕЛСІ   _:_   ТОТТЕНГЕМ

Таблиця АПЛ після 22 туру

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