АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Головна страва вікенду - лондонське дербі.

21-23 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Саутгемптона", а "Вест Гем" Андрія Ярмоленка на "Олд Траффорд" битиметься з "Манчестер Юнайтед".

Центральним поєдинком туру стане лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенгемом".

Наразі в чемпіонаті лідирує "Манчестер Сіті" (56 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (45). На третій позиції - "Челсі" (44). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (37).

Поєдинки 24-го туру АПЛ відбудуться 8-10 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 22 туру