АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Головна страва вікенду - лондонське дербі.
21-23 січня відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка на виїзді зіграє проти "Саутгемптона", а "Вест Гем" Андрія Ярмоленка на "Олд Траффорд" битиметься з "Манчестер Юнайтед".
Центральним поєдинком туру стане лондонське дербі між "Челсі" та "Тоттенгемом".
- Наразі в чемпіонаті лідирує "Манчестер Сіті" (56 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (45). На третій позиції - "Челсі" (44). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (37).
- Поєдинки 24-го туру АПЛ відбудуться 8-10 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
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|П'ятниця, 21 січня
|22:00
|ВОТФОРД
|_:_
|НОРВІЧ
|Субота, 22 січня
|14:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ЛІДС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|19:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 23 січня
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БЕРНЛІ
|16:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|16:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ