АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Чекаємо на дебют Забарного, стежимо за поєдинками Мудрика, Зінченка та Миколенка.

11 – 13 лютого відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в лондонському дербі зустрінеться із "Вест Гемом".

Своєю чергою, "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Брентфорд", за молодіжну команду якого виступає ще один наш співвітчизник Єгор Ярмолюк.

Того ж дня дебютувати в складі "Борнмута" може український захисник Ілля Забарний. "Вишні" вдома зіграють проти "Ньюкасла".

Завершиться тур у понеділок мерсисайдським дербі між "Ліверпулем" та "Евертоном" українського оборонця Віталія Миколенка.

Після 22-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 50 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (45). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (43). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (40).

Поєдинки 24-го туру АПЛ відбудуться 18 – 19 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 22 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу