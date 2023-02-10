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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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249
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Чекаємо на дебют Забарного, стежимо за поєдинками Мудрика, Зінченка та Миколенка.

11 – 13 лютого відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в лондонському дербі зустрінеться із "Вест Гемом".

Своєю чергою, "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Брентфорд", за молодіжну команду якого виступає ще один наш співвітчизник Єгор Ярмолюк.

Того ж дня дебютувати в складі "Борнмута" може український захисник Ілля Забарний. "Вишні" вдома зіграють проти "Ньюкасла".

Завершиться тур у понеділок мерсисайдським дербі між "Ліверпулем" та "Евертоном" українського оборонця Віталія Миколенка.

  • Після 22-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 50 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (45). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (43). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (40).
  • Поєдинки 24-го туру АПЛ відбудуться 18 – 19 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
Субота, 11 лютого
14:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   НОТТІНГЕМ
19:30 БОРНМУТ   _:_   НЬЮКАСЛ
Неділя, 12 лютого
16:00 ЛІДС   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Понеділок, 13 лютого
22:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЕВЕРТОН

Таблиця АПЛ після 22 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
249
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