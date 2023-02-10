АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Чекаємо на дебют Забарного, стежимо за поєдинками Мудрика, Зінченка та Миколенка.
11 – 13 лютого відбудуться матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
У суботу "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в лондонському дербі зустрінеться із "Вест Гемом".
Своєю чергою, "Арсенал" Олександра Зінченка прийме "Брентфорд", за молодіжну команду якого виступає ще один наш співвітчизник Єгор Ярмолюк.
Того ж дня дебютувати в складі "Борнмута" може український захисник Ілля Забарний. "Вишні" вдома зіграють проти "Ньюкасла".
Завершиться тур у понеділок мерсисайдським дербі між "Ліверпулем" та "Евертоном" українського оборонця Віталія Миколенка.
- Після 22-го туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 50 очок. Другу позицію посідає "Манчестер Сіті" (45). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (43). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (40).
- Поєдинки 24-го туру АПЛ відбудуться 18 – 19 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Субота, 11 лютого
|14:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Неділя, 12 лютого
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Понеділок, 13 лютого
|22:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЕВЕРТОН
Таблиця АПЛ після 22 туру
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