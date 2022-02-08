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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Поєдинок "Челсі" проти "Брайтона" було зіграно раніше через участь "синіх" у Клубному чемпіонаті світу.

Від 8-го до 10 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру на "Енфілді" зустрінуться "Ліверпуль" та "Лестер". Ця зустріч запланована на 10 лютого, початок - о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що один з матчів 24-го туру був зіграний ще в січні. Гостьовий матч "Челсі" з "Брайтоном" було перенесено з 8 лютого на 18 січня, оскільки зараз команда Томаса Тухеля виступить на Клубному чемпіонаті світу в ОАЕ.

  • Наразі в чемпіонаті лідирує "Манчестер Сіті" (57 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (48). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Манчестер Юнайдет" (38).
  • Поєдинки 25-го туру АПЛ відбудуться 12-13 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Вівторок, 18 січня
22:00 БРАЙТОН   1:1   ЧЕЛСІ
Вівторок, 8 лютого
21:45 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ВОТФОРД
21:45 НЬЮКАСЛ   _:_   ЕВЕРТОН
22:00 БЕРНЛІ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Середа, 9 лютого
21:45 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БРЕНТФОРД
21:45 НОРВІЧ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
21:45 ТОТТЕНГЕМ   _:_   САУТГЕМПТОН
22:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЛІДС
Четвер, 10 лютого
21:45 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   АРСЕНАЛ
21:45 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   ЛЕСТЕР

Турнірна таблиця АПЛ

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