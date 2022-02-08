АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Поєдинок "Челсі" проти "Брайтона" було зіграно раніше через участь "синіх" у Клубному чемпіонаті світу.

Від 8-го до 10 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку туру на "Енфілді" зустрінуться "Ліверпуль" та "Лестер". Ця зустріч запланована на 10 лютого, початок - о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що один з матчів 24-го туру був зіграний ще в січні. Гостьовий матч "Челсі" з "Брайтоном" було перенесено з 8 лютого на 18 січня, оскільки зараз команда Томаса Тухеля виступить на Клубному чемпіонаті світу в ОАЕ.

Наразі в чемпіонаті лідирує "Манчестер Сіті" (57 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (48). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Манчестер Юнайдет" (38).

Поєдинки 25-го туру АПЛ відбудуться 12-13 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Турнірна таблиця АПЛ