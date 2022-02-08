АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Поєдинок "Челсі" проти "Брайтона" було зіграно раніше через участь "синіх" у Клубному чемпіонаті світу.
Від 8-го до 10 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
У центральному поєдинку туру на "Енфілді" зустрінуться "Ліверпуль" та "Лестер". Ця зустріч запланована на 10 лютого, початок - о 21:45 за київським часом.
Зазначимо, що один з матчів 24-го туру був зіграний ще в січні. Гостьовий матч "Челсі" з "Брайтоном" було перенесено з 8 лютого на 18 січня, оскільки зараз команда Томаса Тухеля виступить на Клубному чемпіонаті світу в ОАЕ.
- Наразі в чемпіонаті лідирує "Манчестер Сіті" (57 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (48). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Манчестер Юнайдет" (38).
- Поєдинки 25-го туру АПЛ відбудуться 12-13 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Вівторок, 18 січня
|22:00
|БРАЙТОН
|1:1
|ЧЕЛСІ
|Вівторок, 8 лютого
|21:45
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ВОТФОРД
|21:45
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|22:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Середа, 9 лютого
|21:45
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|21:45
|НОРВІЧ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|21:45
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЛІДС
|Четвер, 10 лютого
|21:45
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|21:45
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|ЛЕСТЕР