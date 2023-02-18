АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Стежимо зокрема й за поєдинками українців на туманному Альбіоні.

18 – 19 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зіграє з "Астон Вілою". На тижні команда Мікеля Артети втратила лідерство, програвши очний поєдинок "Манчестер Сіті".

Того ж дня "Евертон" іншого українця Віталія Миколенка прийме "Лідс", а "Борнмут" без травмованого Іллі Забарного завітає в гості до "Вулвергемптона".

Своєю чергою, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться із "Саутгемптоном".

Завершиться тур у неділю матчами "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" і "Тоттенгем" – "Вест Гем".

Після 23-го туру лідерство в таблиці захопив "Манчестер Сіті" (51 очко), випередивши "Арсенал" (51) за додатковими показниками, але "каноніри" мають гру в запасі. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (46). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (41).

Поєдинки 25-го туру АПЛ відбудуться 24 – 26 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 23 туру

Фото: flashscore.ua

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