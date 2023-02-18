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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Манчестер Сіті" / Фото: Associated Press

Стежимо зокрема й за поєдинками українців на туманному Альбіоні.

18 – 19 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зіграє з "Астон Вілою". На тижні команда Мікеля Артети втратила лідерство, програвши очний поєдинок "Манчестер Сіті".

Того ж дня  "Евертон" іншого українця Віталія Миколенка прийме "Лідс", а "Борнмут" без травмованого Іллі Забарного завітає в гості до "Вулвергемптона".

Своєю чергою, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться із "Саутгемптоном".

Завершиться тур у неділю матчами "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" і "Тоттенгем" – "Вест Гем".

  • Після 23-го туру лідерство в таблиці захопив "Манчестер Сіті" (51 очко), випередивши "Арсенал" (51) за додатковими показниками, але "каноніри" мають гру в запасі. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (46). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (41).
  • Поєдинки 25-го туру АПЛ відбудуться 24 – 26 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
Субота, 18 лютого
14:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 БРАЙТОН   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   БОРНМУТ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   ЛІДС
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Неділя, 19 лютого
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 23 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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