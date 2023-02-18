АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Стежимо зокрема й за поєдинками українців на туманному Альбіоні.
18 – 19 лютого відбудуться матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
У суботу "Арсенал" Олександра Зінченка на виїзді зіграє з "Астон Вілою". На тижні команда Мікеля Артети втратила лідерство, програвши очний поєдинок "Манчестер Сіті".
Того ж дня "Евертон" іншого українця Віталія Миколенка прийме "Лідс", а "Борнмут" без травмованого Іллі Забарного завітає в гості до "Вулвергемптона".
Своєю чергою, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться із "Саутгемптоном".
Завершиться тур у неділю матчами "Манчестер Юнайтед" – "Лестер" і "Тоттенгем" – "Вест Гем".
- Після 23-го туру лідерство в таблиці захопив "Манчестер Сіті" (51 очко), випередивши "Арсенал" (51) за додатковими показниками, але "каноніри" мають гру в запасі. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (46). На четвертій сходинці – "Ньюкасл" (41).
- Поєдинки 25-го туру АПЛ відбудуться 24 – 26 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Субота, 18 лютого
|14:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Неділя, 19 лютого
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 23 туру
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