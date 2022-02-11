Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Лондонське дербі було перенесено через участь "Челсі" в Клубному чемпіонаті світу.

12-13 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Центральним поєдинку туру мало стати лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом", однак поєдинок було перенесено у зв'язку з участю "синіх" на Клубному чемпіонаті світу в ОАЕ. 12 лютого команда Томаса Тухеля зіграє за звання найкращої команди планети з бразильським "Палмейрасом".

  • Наразі в Чемпіонаті Англії лідирує "Манчестер Сіті" (60 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (51, гра в запасі). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (40).
  • Поєдинки 26-го туру АПЛ відбудуться 19-20 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Субота, 12 лютого
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ВОТФОРД   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   ЛІДС
17:00 ЧЕЛСІ   перенесено   АРСЕНАЛ
19:30 НОРВІЧ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Неділя, 13 лютого
16:00 БЕРНЛІ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
18:30 ЛЕСТЕР   _:_   ВЕСТ ГЕМ

Турнірна таблиця АПЛ після 24-го туру

© flashscore.ua
flashscore.ua
Наступна публікація