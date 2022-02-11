АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Лондонське дербі було перенесено через участь "Челсі" в Клубному чемпіонаті світу.

12-13 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

Центральним поєдинку туру мало стати лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом", однак поєдинок було перенесено у зв'язку з участю "синіх" на Клубному чемпіонаті світу в ОАЕ. 12 лютого команда Томаса Тухеля зіграє за звання найкращої команди планети з бразильським "Палмейрасом".

Наразі в Чемпіонаті Англії лідирує "Манчестер Сіті" (60 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (51, гра в запасі). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (40).

Поєдинки 26-го туру АПЛ відбудуться 19-20 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Турнірна таблиця АПЛ після 24-го туру