АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Лондонське дербі було перенесено через участь "Челсі" в Клубному чемпіонаті світу.
12-13 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
Центральним поєдинку туру мало стати лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом", однак поєдинок було перенесено у зв'язку з участю "синіх" на Клубному чемпіонаті світу в ОАЕ. 12 лютого команда Томаса Тухеля зіграє за звання найкращої команди планети з бразильським "Палмейрасом".
- Наразі в Чемпіонаті Англії лідирує "Манчестер Сіті" (60 очок). На другому місці - "Ліверпуль" (51, гра в запасі). На третій позиції - "Челсі" (47). На четвертій сходинці - "Вест Гем" (40).
- Поєдинки 26-го туру АПЛ відбудуться 19-20 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Субота, 12 лютого
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ВОТФОРД
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|ЧЕЛСІ
|перенесено
|АРСЕНАЛ
|19:30
|НОРВІЧ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 13 лютого
|16:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|18:30
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ