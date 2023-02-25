АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У центральному поєдинку "Тоттенгем" прийматиме "Челсі".
24 – 26 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він відкрився у п'ятницю грою між "Фулгемом" і "Вулвергемптоном".
У суботу "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться з "Лестером", а "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка прийме "Астон Віллу".
Того ж дня "Борнмут" без травмованого українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Манчестер Сіті".
У неділю фанати побачать лондонське дербі між "Тоттенгемом" і "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.
Матчі за участю "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасла" перенеено через те, що в неділю, 26 лютого, "червоні дияволи" та "сороки" поборються в фіналі Кубка англійської ліги.
- Після 24-го туру лідирує в таблиці "Арсенал" (54 очки), який також має матч у запасі. На другій позиції – "Манчестер Сіті" (52). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (42).
- Поєдинки 26-го туру АПЛ відбудуться 4 – 6 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Субота, 18 лютого
|14:30
|ФУЛГЕМ
|1:1
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ЛІДС
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Перенесено
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БРАЙТОН
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|БРЕНТФОРД
Таблиця АПЛ після 24 туру
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