АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

24 – 26 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкрився у п'ятницю грою між "Фулгемом" і "Вулвергемптоном".

У суботу "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться з "Лестером", а "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка прийме "Астон Віллу".

Того ж дня "Борнмут" без травмованого українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Манчестер Сіті".

У неділю фанати побачать лондонське дербі між "Тоттенгемом" і "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

Матчі за участю "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасла" перенеено через те, що в неділю, 26 лютого, "червоні дияволи" та "сороки" поборються в фіналі Кубка англійської ліги.

Після 24-го туру лідирує в таблиці "Арсенал" (54 очки), який також має матч у запасі. На другій позиції – "Манчестер Сіті" (52). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (42).

Поєдинки 26-го туру АПЛ відбудуться 4 – 6 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 24 туру

Фото: flashscore.ua

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