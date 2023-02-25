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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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22
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Тоттенгем" прийматиме "Челсі".

24 – 26 лютого відбудуться матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкрився у п'ятницю грою між "Фулгемом" і "Вулвергемптоном".

У суботу "Арсенал" українця Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться з "Лестером", а "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка прийме "Астон Віллу".

Того ж дня "Борнмут" без травмованого українського захисника Іллі Забарного вдома зіграє з "Манчестер Сіті".

У неділю фанати побачать лондонське дербі між "Тоттенгемом" і "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

Матчі за участю "Манчестер Юнайтед" та "Ньюкасла" перенеено через те, що в неділю, 26 лютого, "червоні дияволи" та "сороки" поборються в фіналі Кубка англійської ліги.

  • Після 24-го туру лідирує в таблиці "Арсенал" (54 очки), який також має матч у запасі. На другій позиції – "Манчестер Сіті" (52). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (42).
  • Поєдинки 26-го туру АПЛ відбудуться 4 – 6 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
Субота, 18 лютого
14:30 ФУЛГЕМ   1:1   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   АСТОН ВІЛЛА
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ЛІДС   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 БОРНМУТ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
19:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЧЕЛСІ
Перенесено
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БРАЙТОН
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   БРЕНТФОРД

Таблиця АПЛ після 24 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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