АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" Зінченка прийме "Борнмут" Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні.
4 – 6 березня відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він відкриється у суботу грою між "Манчестер Сіті" та "Ньюкаслом".
Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме "Борнмут" іншого нашого співвітчизника Іллі Забарного, який нарешті відновився після травми.
Крім того, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться з "Лідсом".
У неділю "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає в гості до "Ноттінгема". А в центральному матчі туру поміряються силами "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед", який минулого тижня став володарем Кубка англійської ліги.
Закриється тур у понеділок поєдинком між "Брентфордом", за молодіжну команду якого виступає 19-річний українець Єгор Ярмолюк, і "Фулгемом".
- Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (60 очок), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (45).
- Поєдинки 27-го туру АПЛ відбудуться 11 – 12 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|Субота, 4 березня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЛІДС
|19:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Неділя, 5 березня
|16:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 6 березня
|22:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ФУЛГЕМ
Таблиця АПЛ після 25 туру
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