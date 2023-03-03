АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" Зінченка прийме "Борнмут" Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні.

4 – 6 березня відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється у суботу грою між "Манчестер Сіті" та "Ньюкаслом".

Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме "Борнмут" іншого нашого співвітчизника Іллі Забарного, який нарешті відновився після травми.

Крім того, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться з "Лідсом".

У неділю "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає в гості до "Ноттінгема". А в центральному матчі туру поміряються силами "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед", який минулого тижня став володарем Кубка англійської ліги.

Закриється тур у понеділок поєдинком між "Брентфордом", за молодіжну команду якого виступає 19-річний українець Єгор Ярмолюк, і "Фулгемом".

Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (60 очок), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (45).

Поєдинки 27-го туру АПЛ відбудуться 11 – 12 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 25 туру

Фото: flashscore.ua

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