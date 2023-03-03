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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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293
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

"Арсенал" Зінченка прийме "Борнмут" Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні.

4 – 6 березня відбудуться матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється у суботу грою між "Манчестер Сіті" та "Ньюкаслом".

Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка прийме "Борнмут" іншого нашого співвітчизника Іллі Забарного, який нарешті відновився після травми.

Крім того, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться з "Лідсом".

У неділю "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка завітає в гості до "Ноттінгема". А в центральному матчі туру поміряються силами "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед", який минулого тижня став володарем Кубка англійської ліги.

Закриється тур у понеділок поєдинком між "Брентфордом", за молодіжну команду якого виступає 19-річний українець Єгор Ярмолюк, і "Фулгемом".

  • Після 25-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (60 очок), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (45).
  • Поєдинки 27-го туру АПЛ відбудуться 11 – 12 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
Субота, 4 березня
14:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   БОРНМУТ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 БРАЙТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   ЛІДС
19:30 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛЕСТЕР
Неділя, 5 березня
16:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ЕВЕРТОН
18:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 6 березня
22:00 БРЕНТФОРД   _:_   ФУЛГЕМ

Таблиця АПЛ після 25 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
293
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