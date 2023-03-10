АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" і "Манчестер Сіті" продовжують боротися за чемпіонство.

11 – 12 березня відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється у суботу грою між "Борнмутом" українця Іллі Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні, та "Ліверпулем".

Того ж дня "Евертон" іншого українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брентфорд", за молодіжну команду якого виступає 19-річний українець Єгор Ярмолюк.

А "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зустрінеться з "Лестером".

У неділю "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Фулгема".

Після 26-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (63 очки), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (45).

Поєдинки 28-го туру АПЛ відбудуться 17 – 19 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 26 туру

Фото: flashscore.ua

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