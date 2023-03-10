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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

"Арсенал" і "Манчестер Сіті" продовжують боротися за чемпіонство.

11 – 12 березня відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється у суботу грою між "Борнмутом" українця Іллі Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні, та "Ліверпулем".

Того ж дня "Евертон" іншого українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брентфорд", за молодіжну команду якого виступає 19-річний українець Єгор Ярмолюк.

А "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зустрінеться з "Лестером".

У неділю "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Фулгема".

  • Після 26-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (63 очки), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (45).
  • Поєдинки 28-го туру АПЛ відбудуться 17 – 19 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
Субота, 11 березня
14:30 БОРНМУТ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 ЛІДС   _:_   БРАЙТОН
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   НОТТІНГЕМ
19:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Неділя, 12 березня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   САУТГЕМПТОН
16:00 ФУЛГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН

Таблиця АПЛ після 26 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Перегляди
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