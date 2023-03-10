АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" і "Манчестер Сіті" продовжують боротися за чемпіонство.
11 – 12 березня відбудуться матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він відкриється у суботу грою між "Борнмутом" українця Іллі Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні, та "Ліверпулем".
Того ж дня "Евертон" іншого українського захисника Віталія Миколенка прийме "Брентфорд", за молодіжну команду якого виступає 19-річний українець Єгор Ярмолюк.
А "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зустрінеться з "Лестером".
У неділю "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Фулгема".
- Після 26-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (63 очки), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (49, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (45).
- Поєдинки 28-го туру АПЛ відбудуться 17 – 19 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Субота, 11 березня
|14:30
|БОРНМУТ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|ЛІДС
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 12 березня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|16:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
Таблиця АПЛ після 26 туру
Читайте також:
Серія А онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Італії з футболу
Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу
Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу