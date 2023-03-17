АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Частина поєдинків цього туру перенесена на пізніший термін.

17 – 19 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Ноттінгемом" і "Ньюкаслом".

У суботу "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні, на виїзді зійдеться з "Астон Віллою".

Того ж дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграє з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

У неділю "Арсенал" українця Олександра Зінченка, який посеред тижня у серії пенальті вилетів з Ліги Європи від лісабонського "Спортинга", прийматиме "Крістал Пелас".

Зазначимо, що частина матчів цього туру перенесена через проведення чвертьфінальних зустрічей Кубка Англії.

Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (66 очок), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (50, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (48).

Поєдинки 29-го туру АПЛ відбудуться 1 – 3 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 27 туру

Фото: flashscore.ua

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