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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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72
Час на прочитання
2 хв
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Частина поєдинків цього туру перенесена на пізніший термін.

17 – 19 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Ноттінгемом" і "Ньюкаслом".

У суботу "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні, на виїзді зійдеться з "Астон Віллою".

Того ж дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграє з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

У неділю "Арсенал" українця Олександра Зінченка, який посеред тижня у серії пенальті вилетів з Ліги Європи від лісабонського "Спортинга", прийматиме "Крістал Пелас".

Зазначимо, що частина матчів цього туру перенесена через проведення чвертьфінальних зустрічей Кубка Англії.

  • Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (66 очок), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (50, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (48).
  • Поєдинки 29-го туру АПЛ відбудуться 1 – 3 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
П'ятниця, 17 березня
22:00 НОТТІНГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
Субота, 18 березня
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   БОРНМУТ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЛІДС
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   перенесено   ФУЛГЕМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ
19:30 ЧЕЛСІ   _:_   ЕВЕРТОН
Неділя, 19 березня
16:00 АРСЕНАЛ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
16:00 БРАЙТОН   перенесено   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   перенесено   ВЕСТ ГЕМ

Таблиця АПЛ після 27 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
72
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