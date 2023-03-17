АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Частина поєдинків цього туру перенесена на пізніший термін.
17 – 19 березня відбудуться матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю грою між "Ноттінгемом" і "Ньюкаслом".
У суботу "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного, який ще не дебютував на туманному Альбіоні, на виїзді зійдеться з "Астон Віллою".
Того ж дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграє з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.
У неділю "Арсенал" українця Олександра Зінченка, який посеред тижня у серії пенальті вилетів з Ліги Європи від лісабонського "Спортинга", прийматиме "Крістал Пелас".
Зазначимо, що частина матчів цього туру перенесена через проведення чвертьфінальних зустрічей Кубка Англії.
- Після 27-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (66 очок), який випереджає "Манчестер Сіті" на 5 балів. На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (50, гра в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (48).
- Поєдинки 29-го туру АПЛ відбудуться 1 – 3 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
|П'ятниця, 17 березня
|22:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|Субота, 18 березня
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|перенесено
|ФУЛГЕМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|19:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЕВЕРТОН
|Неділя, 19 березня
|16:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|16:00
|БРАЙТОН
|перенесено
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|перенесено
|ВЕСТ ГЕМ
Таблиця АПЛ після 27 туру
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