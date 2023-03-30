АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Центральним у турі стане протистояння "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля".
1 – 3 квітня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він відкриється в суботу одразу центральним поєдинком, в якому "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль".
Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка вдома зіграє з "Лідсом".
"Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного прийме "Фулгем", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться з "Астон Віллою".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка і "Тоттенгемом", який напередодні звільнив Антоніо Конте з посади головного тренера.
- Після 28-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (69 очок). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (61, матч у запасі). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (50, дві гри в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (49).
- Поєдинки 30-го туру АПЛ відбудуться 8 – 9 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
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|Субота, 1 квітня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|19:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 2 квітня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 3 квітня
|22:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
Таблиця АПЛ після 28 туру
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