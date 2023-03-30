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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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112
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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Центральним у турі стане протистояння "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля".

1 – 3 квітня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в суботу одразу центральним поєдинком, в якому "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль".

Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка вдома зіграє з "Лідсом".

"Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного прийме "Фулгем", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться з "Астон Віллою".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка і "Тоттенгемом",  який напередодні звільнив Антоніо Конте з посади головного тренера.

  • Після 28-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (69 очок). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (61, матч у запасі). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (50, дві гри в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (49).
  • Поєдинки 30-го туру АПЛ відбудуться 8 – 9 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
Субота, 1 квітня
14:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   ЛІДС
17:00 БОРНМУТ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 БРАЙТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЛЕСТЕР
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
19:30 ЧЕЛСІ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Неділя, 2 квітня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   САУТГЕМПТОН
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 3 квітня
22:00 ЕВЕРТОН   _:_   ТОТТЕНГЕМ

Таблиця АПЛ після 28 туру

© flashscore.com.ua
Фото: flashscore.com.ua

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Дата публікації
Перегляди
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