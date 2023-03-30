АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Центральним у турі стане протистояння "Манчестер Сіті" та "Ліверпуля".

1 – 3 квітня відбудуться матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в суботу одразу центральним поєдинком, в якому "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль".

Того ж дня "Арсенал" українця Олександра Зінченка вдома зіграє з "Лідсом".

"Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного прийме "Фулгем", а "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зустрінеться з "Астон Віллою".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка і "Тоттенгемом", який напередодні звільнив Антоніо Конте з посади головного тренера.

Після 28-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (69 очок). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (61, матч у запасі). На третьому місці – "Манчестер Юнайтед" (50, дві гри в запасі). На четвертій сходинці – "Тоттенгем" (49).

Поєдинки 30-го туру АПЛ відбудуться 8 – 9 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 28 туру

Фото: flashscore.com.ua

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