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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Від 20-го до 22 серпня відбудуться ігри третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У третьому турі АПЛ "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зустрінеться з "Ноттінгемом", який повернувся до елітного дивізіону після 23-річної перерви.

Лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після двох поспіль перемог на старті чемпіонату спробує продовжити успішну серію у гостьовому матчі проти новачка поточного сезону АПЛ "Борнмута".

А центральний поєдинок туру буде зіграний у понеділок - "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" прийматиме "Ліверпуль".

  • Після двох турів у таблиці лідирують чинний чемпіон - "Манчестер Сіті", а також "Арсенал" (в обох по 6 очок). "Манчестер Юнайтед" сенсаційно посідає останнє місце, програвши два стартові матчі із загальним рахунком 1:6.
  • Поєдинки 4-го туру АПЛ відбудуться 27-28 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Субота, 20 серпня
14:30 ТОТТЕНГЕМ   1:0   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   АСТОН ВІЛЛА
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   БРЕНТФОРД
19:30 БОРНМУТ   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 21 серпня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БРАЙТОН
16:00 ЛІДС   _:_   ЧЕЛСІ
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Понеділок, 22 серпня
22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 2 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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