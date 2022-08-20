АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Від 20-го до 22 серпня відбудуться ігри третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У третьому турі АПЛ "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зустрінеться з "Ноттінгемом", який повернувся до елітного дивізіону після 23-річної перерви.
Лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після двох поспіль перемог на старті чемпіонату спробує продовжити успішну серію у гостьовому матчі проти новачка поточного сезону АПЛ "Борнмута".
А центральний поєдинок туру буде зіграний у понеділок - "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" прийматиме "Ліверпуль".
- Після двох турів у таблиці лідирують чинний чемпіон - "Манчестер Сіті", а також "Арсенал" (в обох по 6 очок). "Манчестер Юнайтед" сенсаційно посідає останнє місце, програвши два стартові матчі із загальним рахунком 1:6.
- Поєдинки 4-го туру АПЛ відбудуться 27-28 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Субота, 20 серпня
|14:30
|ТОТТЕНГЕМ
|1:0
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|19:30
|БОРНМУТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 21 серпня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|ЧЕЛСІ
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Понеділок, 22 серпня
|22:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ