АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Від 20-го до 22 серпня відбудуться ігри третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У третьому турі АПЛ "Евертон" Віталія Миколенка на виїзді зустрінеться з "Ноттінгемом", який повернувся до елітного дивізіону після 23-річної перерви.

Лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після двох поспіль перемог на старті чемпіонату спробує продовжити успішну серію у гостьовому матчі проти новачка поточного сезону АПЛ "Борнмута".

А центральний поєдинок туру буде зіграний у понеділок - "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" прийматиме "Ліверпуль".

Після двох турів у таблиці лідирують чинний чемпіон - "Манчестер Сіті", а також "Арсенал" (в обох по 6 очок). "Манчестер Юнайтед" сенсаційно посідає останнє місце, програвши два стартові матчі із загальним рахунком 1:6.

Поєдинки 4-го туру АПЛ відбудуться 27-28 серпня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Субота, 20 серпня 14:30 ТОТТЕНГЕМ 1:0 ВУЛВЕРГЕМПТОН 17:00 ЕВЕРТОН _:_ НОТТІНГЕМ 17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ АСТОН ВІЛЛА 17:00 ЛЕСТЕР _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 ФУЛГЕМ _:_ БРЕНТФОРД 19:30 БОРНМУТ _:_ АРСЕНАЛ Неділя, 21 серпня 16:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ БРАЙТОН 16:00 ЛІДС _:_ ЧЕЛСІ 18:30 НЬЮКАСЛ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Понеділок, 22 серпня 22:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 2 туру