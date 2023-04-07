Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.

8 – 9 квітня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в суботу поєдинком, в якому "Манчестер Юнайтед" прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

Того ж дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в першому матчі під керівництвом тимчасового тренера Френка Лемпарда на виїзді зіграє з "Вулвергемптоном".

А "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного, який посеред тижня дебютував в АПЛ, в гостях битиметься з "Лестером". Обидві команди борються за збереження прописки в елітному дивізіоні.

В останньому матчі суботи "Манчестер Сіті" завітає в гості до "Саутгемптона".

Завершиться тур у неділю центральним поєдинком на "Енфілді" між "Ліверпулем" і "Арсеналом" українця Олександра Зінченка.

  • Після 29-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (72 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (64, матч у запасі). Далі йдуть "Ньюкасл (53, поєдинок у запасі), "Манчестер Юнайтед" (53, гра в запасі) і "Тоттенгем" (50).
  • Поєдинки 31-го туру АПЛ відбудуться 15 – 17 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
Субота, 8 квітня
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   НОТТІНГЕМ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   БОРНМУТ
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   БРАЙТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
19:30 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Неділя, 9 квітня
16:00 ЛІДС   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
18:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 29 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
139
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація