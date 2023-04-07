АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У центральному поєдинку туру "Ліверпуль" прийматиме "Арсенал" Олександра Зінченка.
8 – 9 квітня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він відкриється в суботу поєдинком, в якому "Манчестер Юнайтед" прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.
Того ж дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в першому матчі під керівництвом тимчасового тренера Френка Лемпарда на виїзді зіграє з "Вулвергемптоном".
А "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного, який посеред тижня дебютував в АПЛ, в гостях битиметься з "Лестером". Обидві команди борються за збереження прописки в елітному дивізіоні.
В останньому матчі суботи "Манчестер Сіті" завітає в гості до "Саутгемптона".
Завершиться тур у неділю центральним поєдинком на "Енфілді" між "Ліверпулем" і "Арсеналом" українця Олександра Зінченка.
- Після 29-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (72 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (64, матч у запасі). Далі йдуть "Ньюкасл (53, поєдинок у запасі), "Манчестер Юнайтед" (53, гра в запасі) і "Тоттенгем" (50).
- Поєдинки 31-го туру АПЛ відбудуться 15 – 17 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
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|Субота, 8 квітня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|19:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 9 квітня
|16:00
|ЛІДС
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 29 туру
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