АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Англії з футболу

8 – 9 квітня відбудуться матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в суботу поєдинком, в якому "Манчестер Юнайтед" прийме "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка.

Того ж дня "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в першому матчі під керівництвом тимчасового тренера Френка Лемпарда на виїзді зіграє з "Вулвергемптоном".

А "Борнмут" українського оборонця Іллі Забарного, який посеред тижня дебютував в АПЛ, в гостях битиметься з "Лестером". Обидві команди борються за збереження прописки в елітному дивізіоні.

В останньому матчі суботи "Манчестер Сіті" завітає в гості до "Саутгемптона".

Завершиться тур у неділю центральним поєдинком на "Енфілді" між "Ліверпулем" і "Арсеналом" українця Олександра Зінченка.

Після 29-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (72 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (64, матч у запасі). Далі йдуть "Ньюкасл (53, поєдинок у запасі), "Манчестер Юнайтед" (53, гра в запасі) і "Тоттенгем" (50).

Поєдинки 31-го туру АПЛ відбудуться 15 – 17 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 29 туру

Фото: flashscore.ua

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