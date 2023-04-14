Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
104
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

Чемпіонські перегони між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" в самому розпалі.

15 – 17 квітня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в суботу поєдинком між "Астон Віллою" та "Ньюкаслом". Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Фулгем".

"Борнмут" іншого українського оборонця Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Тоттенгемом".

А "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зіграє проти "Брайтона".

Закриється ігровий день домашнім матчем "Манчестер Сіті" проти "Лестера".

У першому поєдинку неділі "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Вест Гема". Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" на виїзді битиметься з "Ноттінгемом".

Завершиться тур у понеділок протистоянням "Лідса" і "Ліверпуля".

  • Після 30-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (73 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (67, матч у запасі). Далі йдуть "Ньюкасл (56, поєдинок у запасі), "Манчестер Юнайтед" (56, гра в запасі) і "Тоттенгем" (53).
  • Поєдинки 32-го туру АПЛ відбудуться 21 – 23 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
Субота, 15 квітня
14:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   БРАЙТОН
19:30 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   ЛЕСТЕР
Неділя, 16 квітня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   АРСЕНАЛ
18:30 НОТТІНГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Понеділок, 17 квітня
22:00 ЛІДС   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 30 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Італії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
104
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація