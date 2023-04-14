АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Чемпіонські перегони між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" в самому розпалі.
15 – 17 квітня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він відкриється в суботу поєдинком між "Астон Віллою" та "Ньюкаслом". Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Фулгем".
"Борнмут" іншого українського оборонця Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Тоттенгемом".
А "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зіграє проти "Брайтона".
Закриється ігровий день домашнім матчем "Манчестер Сіті" проти "Лестера".
У першому поєдинку неділі "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Вест Гема". Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" на виїзді битиметься з "Ноттінгемом".
Завершиться тур у понеділок протистоянням "Лідса" і "Ліверпуля".
- Після 30-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (73 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (67, матч у запасі). Далі йдуть "Ньюкасл (56, поєдинок у запасі), "Манчестер Юнайтед" (56, гра в запасі) і "Тоттенгем" (53).
- Поєдинки 32-го туру АПЛ відбудуться 21 – 23 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
|Субота, 15 квітня
|14:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|БРАЙТОН
|19:30
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Неділя, 16 квітня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|18:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|Понеділок, 17 квітня
|22:00
|ЛІДС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 30 туру
Читайте також:
Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу
Серія А онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Італії з футболу
Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу