АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 31-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Чемпіонські перегони між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" в самому розпалі.

15 – 17 квітня відбудуться матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він відкриється в суботу поєдинком між "Астон Віллою" та "Ньюкаслом". Того ж дня "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Фулгем".

"Борнмут" іншого українського оборонця Іллі Забарного на виїзді зустрінеться з "Тоттенгемом".

А "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика вдома зіграє проти "Брайтона".

Закриється ігровий день домашнім матчем "Манчестер Сіті" проти "Лестера".

У першому поєдинку неділі "Арсенал" українця Олександра Зінченка завітає в гості до "Вест Гема". Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" на виїзді битиметься з "Ноттінгемом".

Завершиться тур у понеділок протистоянням "Лідса" і "Ліверпуля".

Після 30-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (73 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (67, матч у запасі). Далі йдуть "Ньюкасл (56, поєдинок у запасі), "Манчестер Юнайтед" (56, гра в запасі) і "Тоттенгем" (53).

Поєдинки 32-го туру АПЛ відбудуться 21 – 23 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 30 туру

Фото: flashscore.ua

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