Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 32-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
4
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 32-го туру Чемпіонату Англії з футболу

"Арсенал" українця Олександра Зінченка продовжує боротьбу за чемпіонство / Фото: Associated Press

Два поєдинки туру перенесено через півфінальні ігри Кубка Англії.

21 – 23 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка та "Саутгемптоном".

У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Крістал Пелас".

А в неділю "Борнмут" іншого українського оборонця Іллі Забарного вдома зіграє проти "Вест Гема".

Зазначимо, що гру "Манчестер Юнайтед" проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та виїзний матч "Манчестер Сіті" з "Брайтоном" пересено на пізніший термін через півфінали Кубка Англії.

  • Після 31-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (74 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (70, матч у запасі). Далі йдуть "Манчестер Юнайтед" (59, гра в запасі), "Ньюкасл (56, поєдинок у запасі) і "Тоттенгем" (53).
  • Поєдинки 33-го туру АПЛ відбудуться 25 – 27 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
П'ятниця, 21 квітня
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   САУТГЕМПТОН
Субота, 22 квітня
14:30 ФУЛГЕМ   _:_   ЛІДС
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   АСТОН ВІЛЛА
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   НОТТІНГЕМ
19:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   перенесено   ЧЕЛСІ
Неділя, 23 квітня
16:00 БОРНМУТ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
16:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
18:30 БРАЙТОН   перенесено   МАНЧЕСТЕР СІТІ

Таблиця АПЛ після 31 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

Визначилися півфінальні пари Ліги Європи та Ліги конференцій: коли поєдинки 1/2 фіналу

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів: коли матчі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
4
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація