АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 32-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Два поєдинки туру перенесено через півфінальні ігри Кубка Англії.
21 – 23 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка та "Саутгемптоном".
У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Крістал Пелас".
А в неділю "Борнмут" іншого українського оборонця Іллі Забарного вдома зіграє проти "Вест Гема".
Зазначимо, що гру "Манчестер Юнайтед" проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та виїзний матч "Манчестер Сіті" з "Брайтоном" пересено на пізніший термін через півфінали Кубка Англії.
- Після 31-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (74 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (70, матч у запасі). Далі йдуть "Манчестер Юнайтед" (59, гра в запасі), "Ньюкасл (56, поєдинок у запасі) і "Тоттенгем" (53).
- Поєдинки 33-го туру АПЛ відбудуться 25 – 27 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
|П'ятниця, 21 квітня
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|Субота, 22 квітня
|14:30
|ФУЛГЕМ
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|НОТТІНГЕМ
|19:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|перенесено
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 23 квітня
|16:00
|БОРНМУТ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|18:30
|БРАЙТОН
|перенесено
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
Таблиця АПЛ після 31 туру
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