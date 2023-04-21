АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 32-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Два поєдинки туру перенесено через півфінальні ігри Кубка Англії.

21 – 23 квітня відбудуться матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Арсеналом" українця Олександра Зінченка та "Саутгемптоном".

У суботу "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка прийме "Крістал Пелас".

А в неділю "Борнмут" іншого українського оборонця Іллі Забарного вдома зіграє проти "Вест Гема".

Зазначимо, що гру "Манчестер Юнайтед" проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика та виїзний матч "Манчестер Сіті" з "Брайтоном" пересено на пізніший термін через півфінали Кубка Англії.

Після 31-го туру таблицю АПЛ очолює "Арсенал" (74 очки). На другій позиції – "Манчестер Сіті" (70, матч у запасі). Далі йдуть "Манчестер Юнайтед" (59, гра в запасі), "Ньюкасл (56, поєдинок у запасі) і "Тоттенгем" (53).

Поєдинки 33-го туру АПЛ відбудуться 25 – 27 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

Таблиця АПЛ після 31 туру

Фото: flashscore.ua

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