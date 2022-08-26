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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

27 - 28 серпня відбудуться ігри четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У четвертому турі АПЛ лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після трьох поспіль перемог на старті чемпіонату вдома прийматиме новачка елітного дивізіону -  "Фулгем".

Своєю чергою, "Евертон" ще одного українського футболіста Віталія Миколенка на виїзді поміряється силами з "Брентфордом".

Центральною в цьому турі стане битва між "Челсі" та "Лестером", яка відбудеться 27 серпня. Початок - о 17:00 за київським часом.

  • Після трьох турів у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 9 очок. Чинний чемпіон - "Манчестер Сіті" - йде другим, маючи на два бали менше. Дещо розчарували на старті "Манчестер Юнайтед" (3 очки) та "Ліверпуль" (2 бали), які після трьох турів розташувалися на 14-й та 16-й позиціях відповідно.
  • Поєдинки 5-го туру АПЛ відбудуться 30 серпня - 1 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Субота, 27 серпня
14:30 САУТГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 БРАЙТОН   _:_   ЛІДС
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БОРНМУТ
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   ЛЕСТЕР
19:30 АРСЕНАЛ   _:_   ФУЛГЕМ
Неділя, 28 серпня
16:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ВЕСТ ГЕМ
16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
18:30 НОТТІНГЕМ   _:_   ТОТТЕНГЕМ

Таблиця АПЛ після 3 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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