АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Англії з футболу

27 - 28 серпня відбудуться ігри четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У четвертому турі АПЛ лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після трьох поспіль перемог на старті чемпіонату вдома прийматиме новачка елітного дивізіону - "Фулгем".
Своєю чергою, "Евертон" ще одного українського футболіста Віталія Миколенка на виїзді поміряється силами з "Брентфордом".
Центральною в цьому турі стане битва між "Челсі" та "Лестером", яка відбудеться 27 серпня. Початок - о 17:00 за київським часом.
- Після трьох турів у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 9 очок. Чинний чемпіон - "Манчестер Сіті" - йде другим, маючи на два бали менше. Дещо розчарували на старті "Манчестер Юнайтед" (3 очки) та "Ліверпуль" (2 бали), які після трьох турів розташувалися на 14-й та 16-й позиціях відповідно.
- Поєдинки 5-го туру АПЛ відбудуться 30 серпня - 1 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 27 серпня
|14:30
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|Неділя, 28 серпня
|16:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|16:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|18:30
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
Таблиця АПЛ після 3 туру
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