АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Англії з футболу

27 - 28 серпня відбудуться ігри четвертого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У четвертому турі АПЛ лондонський "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після трьох поспіль перемог на старті чемпіонату вдома прийматиме новачка елітного дивізіону - "Фулгем".

Своєю чергою, "Евертон" ще одного українського футболіста Віталія Миколенка на виїзді поміряється силами з "Брентфордом".

Центральною в цьому турі стане битва між "Челсі" та "Лестером", яка відбудеться 27 серпня. Початок - о 17:00 за київським часом.

Після трьох турів у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 9 очок. Чинний чемпіон - "Манчестер Сіті" - йде другим, маючи на два бали менше. Дещо розчарували на старті "Манчестер Юнайтед" (3 очки) та "Ліверпуль" (2 бали), які після трьох турів розташувалися на 14-й та 16-й позиціях відповідно.

Поєдинки 5-го туру АПЛ відбудуться 30 серпня - 1 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Субота, 27 серпня 14:30 САУТГЕМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:00 БРАЙТОН _:_ ЛІДС 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ЕВЕРТОН 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ БОРНМУТ 17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 ЧЕЛСІ _:_ ЛЕСТЕР 19:30 АРСЕНАЛ _:_ ФУЛГЕМ Неділя, 28 серпня 16:00 АСТОН ВІЛЛА _:_ ВЕСТ ГЕМ 16:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ 18:30 НОТТІНГЕМ _:_ ТОТТЕНГЕМ

Таблиця АПЛ після 3 туру

Фото: flashscore.ua

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