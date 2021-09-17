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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

У центральному поєдинку туру в Лондоні зіграють "Тоттенгем" і "Челсі".

17-19 вересня відбудуться матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

  • Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Юнайтед" (10 балів). Таку ж кількість очок набрали "Челсі", "Ліверпуль" та "Евертон".
  • Поєдинки 6-го туру АПЛ відбудуться 25-27 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 17 вересня
22:00 НЬЮКАСЛ   _:_   ЛІДС
Субота, 18 вересня
14:30 ВУЛВЕРХЕМПТОН   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 БЕРНЛІ   _:_   АРСЕНАЛ
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОРВІЧ   _:_   ВОТФОРД
19:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ЕВЕРТОН
Неділя, 19 вересня
16:00 БРАЙТОН   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЧЕЛСІ

Таблиця АПЛ після 4 туру

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