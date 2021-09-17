АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У центральному поєдинку туру в Лондоні зіграють "Тоттенгем" і "Челсі".
17-19 вересня відбудуться матчі 5-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
- Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті "Манчестер Юнайтед" (10 балів). Таку ж кількість очок набрали "Челсі", "Ліверпуль" та "Евертон".
- Поєдинки 6-го туру АПЛ відбудуться 25-27 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 17 вересня
|22:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ЛІДС
|Субота, 18 вересня
|14:30
|ВУЛВЕРХЕМПТОН
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОРВІЧ
|_:_
|ВОТФОРД
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЕВЕРТОН
|Неділя, 19 вересня
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЧЕЛСІ