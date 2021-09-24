АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Цього вікенду фанати побачать одразу дві топ-битви: "Челсі" - "Манчестер Сіті" та "Арсенал" - "Тоттенгем".
25-27 вересня відбудуться матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
- Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (13 балів). Таку ж кількість очок набрали "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль". "Брайтон" (12) - 4-й.
- Поєдинки 7-го туру АПЛ відбудуться 2-3 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Субота, 25 вересня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|14:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|ВОТФОРД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|НОРВІЧ
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|ЛІДС
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Неділя, 26 вересня
|16:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|18:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Понеділок, 27 вересня
|22:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|БРАЙТОН