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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Цього вікенду фанати побачать одразу дві топ-битви: "Челсі" - "Манчестер Сіті" та "Арсенал" - "Тоттенгем".

25-27 вересня відбудуться матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

  • Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (13 балів). Таку ж кількість очок набрали "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль". "Брайтон" (12) - 4-й.
  • Поєдинки 7-го туру АПЛ відбудуться 2-3 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Субота, 25 вересня
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АСТОН ВІЛЛА
14:30 ЧЕЛСІ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 ВОТФОРД   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   НОРВІЧ
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   БЕРНЛІ
17:00 ЛІДС   _:_   ВЕСТ ГЕМ
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Неділя, 26 вересня
16:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
18:30 АРСЕНАЛ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
Понеділок, 27 вересня
22:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   БРАЙТОН
           

Таблиця АПЛ після 5 турів

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