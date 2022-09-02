АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Англії з футболу

3 - 4 вересня відбудуться ігри шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У новому турі АПЛ "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після п'яти поспіль перемог на старті чемпіонату зустрінеться з першим іменитим опонентом - "Манчестер Юнайтед".
Саме цей поєдинок стане головною битвою туру, проте далеко не єдиним, за яким буде цікаво спостерігати.
Уболівальники побачать мерсисайдське дербі між "Евертоном" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка і "Ліверпулем", а також битву "Челсі" та "Вест Гема" за Лондон.
- Після п'яти турів у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 15 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (13), "Тоттенгем" (11) і "Брайтон" (10).
- Поєдинки 7-го туру АПЛ відбудуться 10 - 12 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Субота, 3 вересня
|14:30
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛІДС
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|17:00
|НОТТІНГЕМ
|_:_
|БОРНМУТ
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ФУЛГЕМ
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|19:30
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 4 вересня
|16:00
|БРАЙТОН
|_:_
|ЛЕСТЕР
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|АРСЕНАЛ
Таблиця АПЛ після 5 туру
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