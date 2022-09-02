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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

3 - 4 вересня відбудуться ігри шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі АПЛ "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після п'яти поспіль перемог на старті чемпіонату зустрінеться з першим іменитим опонентом - "Манчестер Юнайтед".

Саме цей поєдинок стане головною битвою туру, проте далеко не єдиним, за яким буде цікаво спостерігати.

Уболівальники побачать мерсисайдське дербі між "Евертоном" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка і "Ліверпулем", а також битву "Челсі" та "Вест Гема" за Лондон.

  • Після п'яти турів у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 15 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (13), "Тоттенгем" (11) і "Брайтон" (10).
  • Поєдинки 7-го туру АПЛ відбудуться 10 - 12 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Субота, 3 вересня
14:30 ЕВЕРТОН   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЛІДС
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   САУТГЕМПТОН
17:00 НОТТІНГЕМ   _:_   БОРНМУТ
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ФУЛГЕМ
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   ВЕСТ ГЕМ
19:30 АСТОН ВІЛЛА   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
           
Неділя, 4 вересня
16:00 БРАЙТОН   _:_   ЛЕСТЕР
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 5 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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