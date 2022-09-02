АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Англії з футболу

3 - 4 вересня відбудуться ігри шостого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі АПЛ "Арсенал", за який виступає українець Олександр Зінченко, після п'яти поспіль перемог на старті чемпіонату зустрінеться з першим іменитим опонентом - "Манчестер Юнайтед".

Саме цей поєдинок стане головною битвою туру, проте далеко не єдиним, за яким буде цікаво спостерігати.

Уболівальники побачать мерсисайдське дербі між "Евертоном" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка і "Ліверпулем", а також битву "Челсі" та "Вест Гема" за Лондон.

Після п'яти турів у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 15 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (13), "Тоттенгем" (11) і "Брайтон" (10).

Поєдинки 7-го туру АПЛ відбудуться 10 - 12 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Субота, 3 вересня 14:30 ЕВЕРТОН _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 17:00 БРЕНТФОРД _:_ ЛІДС 17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ САУТГЕМПТОН 17:00 НОТТІНГЕМ _:_ БОРНМУТ 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ ФУЛГЕМ 17:00 ЧЕЛСІ _:_ ВЕСТ ГЕМ 19:30 АСТОН ВІЛЛА _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ Неділя, 4 вересня 16:00 БРАЙТОН _:_ ЛЕСТЕР 18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ АРСЕНАЛ

Таблиця АПЛ після 5 туру

Фото: flashscore.ua

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