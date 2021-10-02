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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Центральний поєдинок туру - протистояння "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" на "Енфілді".

2-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22. Найбільша увага уболівальників буде прикута до битви чемпіонів Англії останніх двох сезонів - "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті".

  • Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Ліверпуль" (14 балів). По 13 очок одразу у 5 команд: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Евертона", "Челсі" та "Брайтона". 
  • Поєдинки 8-го туру АПЛ відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Субота, 2 жовтня
14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   1:1   ЕВЕРТОН
17:00 БЕРНЛІ   _:_   НОРВІЧ
17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ЛІДС   _:_   ВОТФОРД
17:00 ЧЕЛСІ   _:_   САУТГЕМПТОН
19:30 БРАЙТОН   _:_   АРСЕНАЛ
Неділя, 3 жовтня
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   БРЕНТФОРД
16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 ТОТТЕНГЕМ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
18:30 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
           
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