АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Центральний поєдинок туру - протистояння "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" на "Енфілді".
2-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22. Найбільша увага уболівальників буде прикута до битви чемпіонів Англії останніх двох сезонів - "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті".
- Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Ліверпуль" (14 балів). По 13 очок одразу у 5 команд: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Евертона", "Челсі" та "Брайтона".
- Поєдинки 8-го туру АПЛ відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Субота, 2 жовтня
|14:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|1:1
|ЕВЕРТОН
|17:00
|БЕРНЛІ
|_:_
|НОРВІЧ
|17:00
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЛІДС
|_:_
|ВОТФОРД
|17:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|САУТГЕМПТОН
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|АРСЕНАЛ
|Неділя, 3 жовтня
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|16:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|18:30
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ