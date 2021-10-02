АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Центральний поєдинок туру - протистояння "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті" на "Енфілді".

2-3 жовтня відбудуться матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22. Найбільша увага уболівальників буде прикута до битви чемпіонів Англії останніх двох сезонів - "Ліверпуля" та "Манчестер Сіті".

Після шести турів лідирує в чемпіонаті "Ліверпуль" (14 балів). По 13 очок одразу у 5 команд: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Евертона", "Челсі" та "Брайтона".

Поєдинки 8-го туру АПЛ відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Субота, 2 жовтня 14:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 1:1 ЕВЕРТОН 17:00 БЕРНЛІ _:_ НОРВІЧ 17:00 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ НЬЮКАСЛ 17:00 ЛІДС _:_ ВОТФОРД 17:00 ЧЕЛСІ _:_ САУТГЕМПТОН 19:30 БРАЙТОН _:_ АРСЕНАЛ Неділя, 3 жовтня 16:00 ВЕСТ ГЕМ _:_ БРЕНТФОРД 16:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ЛЕСТЕР 16:00 ТОТТЕНГЕМ _:_ АСТОН ВІЛЛА 18:30 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ

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