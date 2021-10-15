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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

Поєдинки заплановано на 16-18 жовтня.

16-18 жовтня відбудуться матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

  • Після семи турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (16 балів). На другому місці "Ліверпуль" (15). По 14 очок одразу у чотирьох команд: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Евертона" та "Брайтона". 
  • Поєдинки 9-го туру АПЛ відбудуться 22-24 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Субота, 16 жовтня
14:30 ВОТФОРД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
17:00 АСТОН ВІЛЛА   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 ЛЕСТЕР   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
17:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   БЕРНЛІ
17:00 НОРВІЧ   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЛІДС
19:30 БРЕНТФОРД   _:_   ЧЕЛСІ
Неділя, 17 жовтня
16:00 ЕВЕРТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
18:30 НЬЮКАСЛ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
Понеділок, 18 жовтня
22:00 АРСЕНАЛ   _:_   КРІСТАЛ ПЕЛАС
           

Таблиця АПЛ після 7 турів

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