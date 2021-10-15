АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Поєдинки заплановано на 16-18 жовтня.
16-18 жовтня відбудуться матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
- Після семи турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (16 балів). На другому місці "Ліверпуль" (15). По 14 очок одразу у чотирьох команд: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Евертона" та "Брайтона".
- Поєдинки 9-го туру АПЛ відбудуться 22-24 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Субота, 16 жовтня
|14:30
|ВОТФОРД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|17:00
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|17:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|БЕРНЛІ
|17:00
|НОРВІЧ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЛІДС
|19:30
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЧЕЛСІ
|Неділя, 17 жовтня
|16:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|18:30
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|Понеділок, 18 жовтня
|22:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|КРІСТАЛ ПЕЛАС