АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У новому турі АПЛ "Челсі" після повторної невдачі у групі Ліги чемпіонів мав зустрітися з "Ліверпулем", однак матч перенесли.
Також не відбудуться заплановані зустрічі: "Брайтон" - "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" - "Лідс". Це пов'язано зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II.
Саме з цієї причини не відбулися поєдинки сьомого туру англійської Прем'єр-ліги.
"Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, у новому турі на виїзді зустрінеться з "Брентфордом".
- Перед восьмим туром у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 15 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (14), "Тоттенгем" (14) і "Брайтон" (13).
- Поєдинки 9-го туру АПЛ відбудуться 1 - 3 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 16 вересня
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|1:0
|САУТГЕМПТОН
|22:00
|НОТТІНГЕМ
|5:2
|ФУЛГЕМ
|Субота, 17 вересня
|14:30
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|БРАЙТОН
|перенесено
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|17:00
|НЬЮКАСЛ
|_:_
|БОРНМУТ
|19:30
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Неділя, 18 вересня
|14:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|АРСЕНАЛ
|16:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|перенесено
|ЛІДС
|16:15
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|18:30
|ЧЕЛСІ
|перенесено
|ЛІВЕРПУЛЬ
Таблиця АПЛ після 6 туру
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