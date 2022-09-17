АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

16 - 18 вересня відбудуться ігри восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі АПЛ "Челсі" після повторної невдачі у групі Ліги чемпіонів мав зустрітися з "Ліверпулем", однак матч перенесли.

Також не відбудуться заплановані зустрічі: "Брайтон" - "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" - "Лідс". Це пов'язано зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II.

Саме з цієї причини не відбулися поєдинки сьомого туру англійської Прем'єр-ліги.

"Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, у новому турі на виїзді зустрінеться з "Брентфордом".

Перед восьмим туром у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 15 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (14), "Тоттенгем" (14) і "Брайтон" (13).

Поєдинки 9-го туру АПЛ відбудуться 1 - 3 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР П'ятниця, 16 вересня 22:00 АСТОН ВІЛЛА 1:0 САУТГЕМПТОН 22:00 НОТТІНГЕМ 5:2 ФУЛГЕМ Субота, 17 вересня 14:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН _:_ МАНЧЕСТЕР СІТІ 17:00 БРАЙТОН перенесено КРІСТАЛ ПЕЛАС 17:00 НЬЮКАСЛ _:_ БОРНМУТ 19:30 ТОТТЕНГЕМ _:_ ЛЕСТЕР Неділя, 18 вересня 14:00 БРЕНТФОРД _:_ АРСЕНАЛ 16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД перенесено ЛІДС 16:15 ЕВЕРТОН _:_ ВЕСТ ГЕМ 18:30 ЧЕЛСІ перенесено ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 6 туру

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