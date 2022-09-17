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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

16 - 18 вересня відбудуться ігри восьмого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі АПЛ "Челсі" після повторної невдачі у групі Ліги чемпіонів мав зустрітися з "Ліверпулем", однак матч перенесли.

Також не відбудуться заплановані зустрічі: "Брайтон" - "Крістал Пелас", "Манчестер Юнайтед" - "Лідс". Це пов'язано зі смертю королеви Великої Британії Єлизавети II.

Саме з цієї причини не відбулися поєдинки сьомого туру англійської Прем'єр-ліги.

"Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, у новому турі на виїзді зустрінеться з "Брентфордом".

  • Перед восьмим туром у таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який поки що має максимальний результат - 15 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (14), "Тоттенгем" (14) і "Брайтон" (13).
  • Поєдинки 9-го туру АПЛ відбудуться 1 - 3 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 16 вересня
22:00 АСТОН ВІЛЛА   1:0   САУТГЕМПТОН
22:00 НОТТІНГЕМ   5:2   ФУЛГЕМ
Субота, 17 вересня
14:30 ВУЛВЕРГЕМПТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 БРАЙТОН   перенесено   КРІСТАЛ ПЕЛАС
17:00 НЬЮКАСЛ   _:_   БОРНМУТ
19:30 ТОТТЕНГЕМ   _:_   ЛЕСТЕР
Неділя, 18 вересня
14:00 БРЕНТФОРД   _:_   АРСЕНАЛ
16:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   перенесено   ЛІДС
16:15 ЕВЕРТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
18:30 ЧЕЛСІ   перенесено   ЛІВЕРПУЛЬ

Таблиця АПЛ після 6 туру

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