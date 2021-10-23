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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Associated Press

У головній битві на "Олд Траффорд" зіграють "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".

22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль". Битва на "Олд Траффорд" розпочнеться 24 жовтня о 18:30 за київським часом.

  • Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (19 балів). На другому місці "Ліверпуль" (18). Третя сходинка належить "Манчестер Сіті" (17), далі розташувалися "Брайтон" і "Тоттенгем" - по 15.
  • Поєдинки 10-го туру АПЛ відбудуться 30 жовтня - 1 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 22 жовтня
22:00 АРСЕНАЛ   3:1   АСТОН ВІЛЛА
Субота, 23 жовтня
14:30 ЧЕЛСІ   _:_   НОРВІЧ
17:00 ЕВЕРТОН   _:_   ВОТФОРД
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 ЛІДС   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   БЕРНЛІ
19:30 БРАЙТОН   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
Неділя, 24 жовтня
16:00 БРЕНТФОРД   _:_   ЛЕСТЕР
16:00 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
18:30 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
           

Таблиця АПЛ після 8 турів

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