АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У головній битві на "Олд Траффорд" зіграють "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".
22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
У центральному поєдинку "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль". Битва на "Олд Траффорд" розпочнеться 24 жовтня о 18:30 за київським часом.
- Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (19 балів). На другому місці "Ліверпуль" (18). Третя сходинка належить "Манчестер Сіті" (17), далі розташувалися "Брайтон" і "Тоттенгем" - по 15.
- Поєдинки 10-го туру АПЛ відбудуться 30 жовтня - 1 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 22 жовтня
|22:00
|АРСЕНАЛ
|3:1
|АСТОН ВІЛЛА
|Субота, 23 жовтня
|14:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|НОРВІЧ
|17:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|ВОТФОРД
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|ЛІДС
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|БЕРНЛІ
|19:30
|БРАЙТОН
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|Неділя, 24 жовтня
|16:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|ЛЕСТЕР
|16:00
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|18:30
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ