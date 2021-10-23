АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У головній битві на "Олд Траффорд" зіграють "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуль".

22-24 жовтня відбудуться матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

У центральному поєдинку "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль". Битва на "Олд Траффорд" розпочнеться 24 жовтня о 18:30 за київським часом.

Після восьми турів лідирує в чемпіонаті "Челсі" (19 балів). На другому місці "Ліверпуль" (18). Третя сходинка належить "Манчестер Сіті" (17), далі розташувалися "Брайтон" і "Тоттенгем" - по 15.

Поєдинки 10-го туру АПЛ відбудуться 30 жовтня - 1 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".

Таблиця АПЛ після 8 турів

flashscore.ua

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