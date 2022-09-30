АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

1 - 3 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У суботу, 1 жовтня, розпочнеться 9-й тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.
Цього дня "Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, зійдеться в лондонському дербі з "Тоттенгемом". А "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка протистоятиме "Саутгемптону".
У центральному поєдинку туру сильнішого 2 жовтня з'ясовуватимуть "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".
- Після восьмого туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 18 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (17) та "Тоттенгем" (17).
- Поєдинки 10-го туру АПЛ відбудуться 8 - 10 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Субота, 1 жовтня
|14:30
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|БОРНМУТ
|_:_
|БРЕНТФОРД
|17:00
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ЧЕЛСІ
|17:00
|ЛІВЕРПУЛЬ
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ЕВЕРТОН
|17:00
|ФУЛГЕМ
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|19:30
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ВУЛВЕРГЕМПТОН
|Неділя, 2 жовтня
|16:00
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18:30
|ЛІДС
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Понеділок, 3 жовтня
|22:00
|ЛЕСТЕР
|_:_
|НОТТІНГЕМ
Таблиця АПЛ після 8 туру
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