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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Фото: Associated Press

1 - 3 жовтня відбудуться ігри дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У суботу, 1 жовтня, розпочнеться 9-й тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Цього дня "Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, зійдеться в лондонському дербі з "Тоттенгемом". А "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка протистоятиме "Саутгемптону".

У центральному поєдинку туру сильнішого 2 жовтня з'ясовуватимуть "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

  • Після восьмого туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 18 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (17) та "Тоттенгем" (17).
  • Поєдинки 10-го туру АПЛ відбудуться 8 - 10 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Субота, 1 жовтня
14:30 АРСЕНАЛ   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 БОРНМУТ   _:_   БРЕНТФОРД
17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ЧЕЛСІ
17:00 ЛІВЕРПУЛЬ   _:_   БРАЙТОН
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ЕВЕРТОН
17:00 ФУЛГЕМ   _:_   НЬЮКАСЛ
19:30 ВЕСТ ГЕМ   _:_   ВУЛВЕРГЕМПТОН
Неділя, 2 жовтня
16:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ   _:_   МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
18:30 ЛІДС   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Понеділок, 3 жовтня
22:00 ЛЕСТЕР   _:_   НОТТІНГЕМ

Таблиця АПЛ після 8 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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