АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Англії з футболу

У суботу, 1 жовтня, розпочнеться 9-й тур англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2022/23.

Цього дня "Арсенал", за який грає українець Олександр Зінченко, зійдеться в лондонському дербі з "Тоттенгемом". А "Евертон" ще одного нашого співвітчизника Віталія Миколенка протистоятиме "Саутгемптону".

У центральному поєдинку туру сильнішого 2 жовтня з'ясовуватимуть "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

Після восьмого туру в таблиці одноосібно лідирує "Арсенал", який має 18 очок. "Канонірів" переслідують "Манчестер Сіті" (17) та "Тоттенгем" (17).

Поєдинки 10-го туру АПЛ відбудуться 8 - 10 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 28 травня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Ноттінгем", "Борнмут" і "Фулгем".

ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР Субота, 1 жовтня 14:30 АРСЕНАЛ _:_ ТОТТЕНГЕМ 17:00 БОРНМУТ _:_ БРЕНТФОРД 17:00 КРІСТАЛ ПЕЛАС _:_ ЧЕЛСІ 17:00 ЛІВЕРПУЛЬ _:_ БРАЙТОН 17:00 САУТГЕМПТОН _:_ ЕВЕРТОН 17:00 ФУЛГЕМ _:_ НЬЮКАСЛ 19:30 ВЕСТ ГЕМ _:_ ВУЛВЕРГЕМПТОН Неділя, 2 жовтня 16:00 МАНЧЕСТЕР СІТІ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 ЛІДС _:_ АСТОН ВІЛЛА Понеділок, 3 жовтня 22:00 ЛЕСТЕР _:_ НОТТІНГЕМ

Таблиця АПЛ після 8 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу